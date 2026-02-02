Голова ОБСЄ та генсек організації прибули з візитом до Києва

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, який головує в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, та генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу прибули з візитом до Києва. Про це Кассіс повідомив у соцмережі X (колишній Twitter) у понеділок, 2 лютого.

📢 «Як діючий голова ОБСЄ, я прибув сьогодні до Києва разом із генеральним секретарем ОБСЄ Сінірліоглу. Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та її готовність підтримувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та міцного миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів», — написав Кассіс.

На оприлюдненому ним фото видно, що делегацію ОБСЄ в українській столиці зустрічав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

☝️ Як відомо, з 1 січня 2026 року Швейцарія розпочала головування в ОБСЄ. Раніше Ігнаціо Кассіс анонсував намір здійснити візити як до Києва, так і до москви.

Під час представлення пріоритетів швейцарського головування Кассіс заявляв, що ОБСЄ має бути готовою взяти на себе допоміжну роль у разі деескалації або досягнення припинення вогню між Україною та росією.

ℹ️ ОБСЄ — міжнародна організація з безпеки та співробітництва в Європі. До її складу якої входять 57 держав Європи, Північної Америки та Азії. Організація займається питаннями безпеки, прав людини, демократичного врядування та запобігання конфліктам.

Основною метою ОБСЄ є підтримка стабільності та мирного співіснування між країнами-учасницями. Водночас на тлі повномасштабної агресії росії проти України діяльність організації переживає складний період.

