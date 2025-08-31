Генсек Ради Європи Ален Берсе потрапив до лікарні, стан стабільний

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе госпіталізований у ніч із п’ятниці на суботу, 30 серпня. Про це повідомила пресслужба організації.

📢 «Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе було госпіталізовано в ніч з п’ятниці на суботу. Його стан не викликає занепокоєння, але як запобіжний захід він залишатиметься під наглядом протягом кількох днів», – йдеться в офіційному повідомленні.

Через госпіталізацію скасована участь високопосадовця у Бледському стратегічному форумі в Словенії. Влада країни отримала офіційне повідомлення про зміни у програмі.

Водночас поки що немає чіткої інформації, чи зможе Берсе взяти участь у запланованих на наступний тиждень заходах. Рішення ухвалюватимуть залежно від рекомендацій лікарів та динаміки його відновлення.

Ален Берсе очолив Раду Європи у 2024 році. Одним із його перших кроків на посаді стало підписання у Страсбурзі важливої угоди з президентом України Володимиром Зеленським. Документ передбачає створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Перед тим Комітет міністрів Ради Європи вже офіційно започаткував процедуру створення цього Спецтрибуналу. Очікується, що він стане одним із ключових міжнародних механізмів притягнення російського керівництва до відповідальності за розв’язання війни.

Госпіталізація Берсе привернула увагу європейських ЗМІ, адже саме він курує низку процесів, пов’язаних із посиленням ролі Ради Європи у сфері захисту прав людини та підтримки України. Попри стан здоров’я, його команда запевняє, що робота інституції триває у штатному режимі.

