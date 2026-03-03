Газ у Європі подорожчав до максимуму з 2023 року

Ціни на газ в Європі продовжують стрімко зростати на тлі новин про загострення безпекової ситуації на Близькому Сході. Про це у вівторок, 3 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

📢 «Ціна газу з поставкою “на наступний день” на еталонному європейському хабі TTF у вівторок вранці досягла $704 за тисячу кубометрів, тоді як у понеділок торги закрилися на позначці $531. Таких високих цін Європа не бачила з січня 2023 року», — йдеться в повідомленні.

За даними агентства, напруженість у Перській затоці потенційно здатна вплинути як на трубопровідні поставки газу з Ірану до сусідніх держав, так і на експорт скрапленого природного газу з Катару — одного з ключових світових постачальників СПГ — а також з ОАЕ та Оману.

☝️ Водночас ще у лютому ціни на газ в Європі демонстрували спадну динаміку після локального піка близько $500 на тлі очікувань теплішої весняної погоди.

Нагадаємо, 2 березня Іран завдав удару по найбільшому нафтопереробному заводу Близького Сходу — Ras Tanura у Саудівській Аравії.

Раніше також повідомлялося про зупинку низки нафтових і газових об’єктів у регіоні: