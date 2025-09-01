Вівторок, 2 Вересня, 2025
Фон дер Ляєн: третина зброї для України від ЄС надходить з Болгарії

Денис Молотов
Денис Молотов
Болгарія стала ключовим партнером у військовій підтримці України з боку Європейського Союзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до країни, повідомляє BGNES.

За її словами, саме Болгарія надала третину всього озброєння, яке ЄС постачає Україні від початку повномасштабного вторгнення росії. Вона підкреслила, що країна має давні та потужні традиції у сфері оборонної промисловості, які зараз стали вирішальними для підтримки Збройних сил України.

📢 «Ви виробляєте великі обсяги боєприпасів і вибухівки, що підтримують Україну в її боротьбі за свободу. З початку війни третина зброї, яку використовує Україна, походить з Болгарії», – наголосила фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що російський диктатор владімір путін не змінюється і не зміниться, тому єдиний спосіб впливу на нього — це заходи, спрямовані на ослаблення воєнного потенціалу рф.

У цьому контексті глава Єврокомісії нагадала про плани Болгарії суттєво збільшити виробництво боєприпасів. За її словами, до кінця року виробничі потужності країни мають зрости до 2 мільйонів снарядів. Це дозволить не лише забезпечити Україну, а й посилити обороноздатність Європи.

📢 «Ви плануєте розширити виробництво боєприпасів, що відповідають стандартам НАТО. Це нове виробництво створить понад 1000 робочих місць тут, у регіоні, що означає сталий розвиток», – заявила фон дер Ляєн.

За інформацією болгарських ЗМІ, у країні буде побудовано два нових заводи німецького оборонного концерну Rheinmetall, один із яких — на базі підприємства VMZ. Це стане важливим кроком для інтеграції болгарського оборонного сектору у спільну систему безпеки ЄС і НАТО.

Таким чином, Болгарія не лише зміцнює оборонний потенціал України, а й отримує відчутний економічний ефект завдяки створенню нових робочих місць і розвитку промислових потужностей.

☝️ Також раніше стало відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що війна в Україні може тривати ще довго. Проте, він впевнений, що завершення конфлікту шляхом капітуляції – є неприйнятним.

