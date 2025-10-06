Понеділок, 6 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Фіцо: Словаччина не буде втягнута в авантюру проти рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Фіцо: Словаччина не буде втягнута в авантюру проти рф

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його держава не буде втягнута у жодну військову «авантюру» проти росії. Про це він сказав у ефірі телеканалу STVR у неділю, 5 жовтня, повідомляє агентство TASR.

📢 «Мета зовнішньої політики Словаччини, а також словацького уряду, який я очолюю, не полягає у тому, щоб перемогти російську федерацію. Будь ласка, зрозумійте це раз і назавжди. Це не наша мета. Наша мета – якомога швидше завершення війни в Україні, тому що це слов’яни вбивають один одного», — наголосив Фіцо.

Він визнав, що використання росією військової сили порушує міжнародне право. Проте підкреслив, що головним завданням Братислави є припинення конфлікту, а не його продовження. За словами прем’єра, Євросоюз міг би вже досягти миру, якби приділяв цій меті стільки ж уваги, скільки надає підтримці війни.

📢 «Наразі немає жодних історичних, юридичних чи моральних причин, через які Словаччина мала б бути втягнута у будь-які авантюри проти російської федерації», — додав глава уряду.

Фіцо також висловив сумнів у доцільності відновлення обов’язкової військової служби, назвавши проєкт Національних сил оборони компромісним рішенням. Він визнав, що країна потребує посилення системи захисту стратегічних об’єктів, зокрема атомних електростанцій, і звинуватив у її відсутності колишнього міністра оборони Ярослава Надя.

Окремо прем’єр повідомив, що ескадрилья словацьких F-16 ще не готова до бойових завдань, тому повітряний простір країни продовжують охороняти винищувачі з Польщі, Чехії та, ймовірно, Угорщини.

📢 «Наш повітряний простір продовжує захищатися у першу чергу винищувачами із Польщі, Чехії та, як я вважаю, Угорщини, поки тривають підготовчі роботи до того, щоб словацька ескадрилья перебрала на себе ці завдання із протиповітряної оборони», — сказав Фіцо.

Він пояснив, що саме це стало причиною рішення придбати нові винищувачі, аби Словаччина надалі могла самостійно забезпечувати свою оборону.

Щодо можливої участі країни в ініціативі із протидії безпілотникам, прем’єр утримався від коментарів, заявивши, що такого проєкту наразі не існує, а йдеться лише про технічне обговорення.

☝️ Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо разом з угорським прем’єром Віктором Орбаном виступили проти відмови від постачання російської нафти нафтопроводом «Дружба». Вони аргументували це економічними реаліями. Також Словаччина висловлювала застереження щодо 19-го пакету санкцій ЄС проти росії.

📌 Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 5 вересня, провів зустріч зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Ужгороді.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф прибув до Києва

ВАЖЛИВО

У 2025 році 33 дитини з Троїцької громади пройшли літнє оздоровлення

ЛУГАНЩИНА

На росії соцмережі перетворилися на простір тотального нагляду — СЗР

СУСПІЛЬСТВО

У Норвегії біля аеропорту Бреннейсунн помітили невідомий дрон

ПОДІЇ

російський дрон вдарив по човну з рибалками на Сумщині

ВІЙНА

У Львові палає індустріальний парк Sparrow після атаки рф

ВАЖЛИВО

У 2025 році 32 дитини з Міловської громади отримали можливість оздоровлення

ЛУГАНЩИНА

Вітчим три роки ґвалтував падчерку на Київщині

КРИМІНАЛ

Україна отримала від ЄС на 4 млрд євро за рахунок активів рф

ВАЖЛИВО

Папа Лев XIV засудив скептиків кліматичних змін

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулось 143 боєзіткнення: Генштаб назвав найгарячіші напрямки доби

ВІЙНА

Луганщина спрямувала майже 880 мільйонів гривень на потреби Сил оборони

ЛУГАНЩИНА

Скасовано виступ співачки рф нетребко у Румунії

СУСПІЛЬСТВО

росіяни шукають способи завдати більше шкоди – Зеленський

ВАЖЛИВО

США відновлять жорсткі санкції проти Ірану – Рубіо

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"