Середа, 26 Листопада, 2025
Денис Молотов
Фінляндія долучається до «морської коаліції»

Фінляндія приєднується до «морської коаліції» під керівництвом Великої Британії та Норвегії, метою якої є підтримка розвитку військово-морських сил України. Рішення про участь ухвалив міністр оборони Антті Хяккянен, про що повідомило Міністерство оборони країни.

Нині до цієї «морської коаліції» входять загалом 17 держав, що спільно працюють над посиленням українських ВМС. Хяккянен підкреслив, що Фінляндія приєднується до оборонних партнерств після ретельного аналізу кожного напрямку.

📢 «Фінляндія приєдналася до коаліцій з розвитку оборонних спроможностей на основі ретельного розгляду кожного конкретного випадку, завжди дбаючи, щоб наш внесок був достатнім і ефективним та приносив чітку додаткову цінність у розбудові військових спроможностей України», — наголосив міністр.

Фінляндія вже бере участь у кількох інших оборонних ініціативах, зокрема в коаліціях з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій. Таким чином, долучення до «морської коаліції» розширює участь Гельсінкі у зміцненні оборони України.

☝️ Нагадаємо, раніше Фінляндія передала Україні 30-й пакет військової допомоги, продовжуючи курс на системну підтримку Києва.

👉 Також раніше у “Коаліції охочих” за результатами засідання у вівторок, 25 листопада, оголосили спільну заяву про необхідність гарантій безпеки.

