Лідери «коаліції охочих» узгодили спільні кроки для України

У Коаліції охочих за результатами засідання у вівторок, 25 листопада, оголосили спільну заяву про необхідність гарантій безпеки. Вони повинні допомогти забезпечити тривалий мир в Україні. Про це пише «Укрінформ» із посиланням на текст заяви, що перебуває у розпорядженні редакції. Зазначається, що такі гарантії планують опрацювати найближчим часом.

Лідери так званої «коаліції охочих/рішучих» підкреслили свою непохитну підтримку України та прагнення до справедливого й міцного миру, на який, за їх словами, «народ України повністю заслуговує». Вони рішуче засудили масовані та смертоносні удари рф минулої ночі. Атаки рф були спрямовані по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Лідери зустрічі висловили співчуття постраждалим.

Лідери “коаліції” підтримали засилля США

📢 Керівники також підтвердили, що підтримують зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, однак наголосили: будь-яке рішення має включати Україну, забезпечувати збереження її суверенітету, відповідати принципам Статуту ООН і гарантувати її довгострокову безпеку. Особливо вони підкреслили, що кордони не можуть змінюватися силою, і цей принцип залишається визначальним для стабільності як у Європі, так і за її межами.

Учасники зустрічі привітали той факт, що перемовини між США та Україною в Женеві продемонстрували помітний прогрес. Обидві сторони характеризують їх як значущий крок уперед.

Водночас лідери схвалили рішення про те, що питання, пов’язані з інтересами Європи й НАТО, обговорюватимуться окремо. Обов’язково за повної участі європейських партнерів та союзників Альянсу.

☝️ Політики наголосили, що швидке ухвалення рішень щодо довгострокового фінансування України, зокрема й за рахунок використання повної вартості заморожених російських суверенних активів, є критично важливим. Вони заявили, що справедливий і міцний мир має опиратися на надійні гарантії безпеки. Україна повинна бути спроможною стримувати будь-яку агресію в майбутньому.

Спираючись на багатомісячну роботу в межах «Коаліції», лідери домовилися разом із держсекретарем США Марко Рубіо прискорити спільну діяльність щодо планування системи гарантій безпеки. Вони доручили військовому керівництву завершити роботу з планування з цією метою.

Керівники також підтвердили, що й надалі зміцнюватимуть фінансову та оборонну підтримку України. Партнери продовжуватимуть тиск на росію та її військову машину до того моменту, доки рф не погодиться рухатися шляхом до справедливого та тривалого миру.

Склад зустрічі “коаліції охочих”👇

📢 На віртуальній зустрічі «Коаліції» охочих співголовували президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Участь також взяли шостий Президент України Володимир Зеленський, представники 35 держав коаліції, президент Європейської ради, президент Єврокомісії та генеральний секретар НАТО. До дискусії долучився і держсекретар США Марко Рубіо.

☝️ Нагадаємо, Зеленський заявив, що після перемовин у Женеві з’явилося «багато перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним». У той самий день в Абу-Дабі відбулися тристоронні перемовини США, України та росії: міністр армії США Ден Дрісколл провів зустрічі з очільником ГУР МО України Кирилом Будановим та російською делегацією. Було оговорено «американський мирний план».

👉 Також раніше стало відомо, що Трампу фактично байдуже, яким буде зміст майбутньої домовленості між Україною та росією. Для нього головним є завершення бойових дій.