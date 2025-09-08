Фестиваль «Жива культура» об’єднав громади: участь взяла й Луганщина

Культурна спадщина Луганщини стала частиною всеукраїнського фестивалю «Жива культура – Живий світ», який проходив 6–7 вересня у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Києві. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в понеділок, 8 вересня.

До складу делегації від Луганщини увійшли майстри, діячі культури та представники адміністрацій Сватівської, Нижньодуванської, Старобільської, Білолуцької, Шульгинської, Новоайдарської, Кремінської, Гірської та Рубіжанської територіальних громад. Також були залучені працівники обласних управлінь культури, національностей, релігій і туризму та обласного центру народної творчості.

☝️ Фестиваль об’єднав носіїв традицій, митців, науковців, представників органів влади та місцевих громад з різних регіонів України. Подія стала платформою для діалогу, обміну досвідом та презентації елементів нематеріальної культурної спадщини, що є надзвичайно важливим у нинішніх умовах.

У форумі, що відкрив фестиваль, взяли участь перший заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко та заступник міністра з питань цифровізації Анастасія Бондар. Вони наголосили на необхідності підтримки, збереження і передачі культурної спадщини наступним поколінням, а також закликали громади і носіїв активно долучатися до цього процесу.

✅ Загалом під час фестивалю було презентовано понад 30 елементів культурної спадщини з усіх куточків України.

📌 Луганська область представила «Традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі», «Традиції травництва Старобільського краю», «Традиції храмового свята на Трійцю у селі Шульгинка», «Оригінальний дівочий головний убір з “твєтками” у селищі Новоайдар», «Білолуцьке лозоплетіння», а також «Традиційні випечені жайворонки та драбинки на свято Вознесіння в селищі Білолуцьк».

📌 На головній сцені Нижньодуванська громада продемонструвала театралізовану програму з обрядом «Гоніння гадюк», що привернула увагу численних гостей.

📌 Окремо культурна спадщина Луганщини була представлена у форматі виставки творчих робіт:

вишиті сорочки й сукні з Білолуцька;

вишиванки;

ляльки-мотанки;

декоративні іграшки та квіти з Кремінщини;

вишиті картини з Нижньої Дуванки;

традиційні прикраси й мереживо зі Сватового.

1 з 7

☝️ Колоритна атмосфера заходу дозволила відвідувачам відчути розмаїття української культури та традицій, які формують національну ідентичність і духовну стійкість суспільства. Участь Луганщини стала нагадуванням, що навіть у час війни культурна спадщина залишається важливим чинником збереження єдності та самобутності українського народу.

👉 Також нагадаємо, що п’ять елементів нематеріальної культурної спадщини Сіверськодонецького району офіційно включили до Національного переліку.