Ексголову ВЛК ДПСУ викрили на недостовірному декларуванні

Колишній очільник військово-лікарської комісії (ВЛК) Державної прикордонної служби України у декларації за 2023 рік занизив вартість придбаної квартири у Києві та не відобразив реальні доходи і витрати. Сума недостовірних відомостей перевищує 2,7 млн грн. Про це у понеділок, 23 лютого, повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у грудні 2023 року посадовець придбав квартиру в столиці вартістю понад 3,3 млн грн, однак у декларації вказав лише 1,5 млн грн. Також він не задекларував реальні доходи та витрати, за рахунок яких було здійснено купівлю нерухомості.

Перевірка показала, що офіційні доходи чиновника та членів його сім’ї не відповідають вартості придбаного житла. Це може свідчити про приховування джерел походження коштів.

У відомстві нагадали, що у травні 2025 року цьому ж посадовцю вже оголосили підозру у систематичному одержанні неправомірної вигоди за внесення недостовірних даних до медичних документів військовослужбовців. У лютому 2026 року обвинувальний акт у тому провадженні скерували до суду.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці оголосили підозру колишньому депутату Харківської районної ради. Він не задекларував активи та зобов’язання на суму понад 31,5 млн грн.

👉 Також нагадаємо, що правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання коштів у системі Державного агентства з управління резервами України.