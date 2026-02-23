Понеділок, 23 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Ексголову ВЛК ДПСУ викрили на недостовірному декларуванні

Денис Молотов
Ексголову ВЛК ДПСУ викрили на недостовірному декларуванні
Фото: Офіс Генерального прокурора / 23.02.2026

Колишній очільник військово-лікарської комісії (ВЛК) Державної прикордонної служби України у декларації за 2023 рік занизив вартість придбаної квартири у Києві та не відобразив реальні доходи і витрати. Сума недостовірних відомостей перевищує 2,7 млн грн. Про це у понеділок, 23 лютого, повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у грудні 2023 року посадовець придбав квартиру в столиці вартістю понад 3,3 млн грн, однак у декларації вказав лише 1,5 млн грн. Також він не задекларував реальні доходи та витрати, за рахунок яких було здійснено купівлю нерухомості.

Ексголову ВЛК ДПСУ викрили на недостовірному декларуванні 01
Фото: Офіс Генерального прокурора / 23.02.2026

Перевірка показала, що офіційні доходи чиновника та членів його сім’ї не відповідають вартості придбаного житла. Це може свідчити про приховування джерел походження коштів.

У відомстві нагадали, що у травні 2025 року цьому ж посадовцю вже оголосили підозру у систематичному одержанні неправомірної вигоди за внесення недостовірних даних до медичних документів військовослужбовців. У лютому 2026 року обвинувальний акт у тому провадженні скерували до суду.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці оголосили підозру колишньому депутату Харківської районної ради. Він не задекларував активи та зобов’язання на суму понад 31,5 млн грн.

👉 Також нагадаємо, що правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання коштів у системі Державного агентства з управління резервами України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Судитимуть посадовців окупаційних адміністрацій на Луганщині

КРИМІНАЛ

росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру півдня

ВІЙНА

Мирні переговори повинні не просто припинити війну, а убезпечити від повторення російської агресії – Буданов

ПОДІЇ

Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували

ПОДІЇ

На фронті відбулось понад 200 бойових зіткнень, ворог запустив 3191 дрон-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

На фронті відбулося 137 бойових зіткнень, ворог застосував майже 6 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

На фронті відбулося 53 бойові зіткнення, ворог все активніше атакує на Гуляйпільському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Штраф у 120 млн євро: X розпочала юридичну боротьбу

ПОДІЇ

Підозру отримали «митники», які наповнюють «бюджет лнр»

КРИМІНАЛ

На Гуляйпільський та Покровський напрямки припала понад третина боїв – карта від Генштабу

ПОДІЇ

Туск розкритикував блокування допомоги Україні

ВАЖЛИВО

США очікують прориву в мирному процесі між Україною та рф

ВАЖЛИВО

У Женеві стартував третій раунд переговорів Україна–США–рф

ВАЖЛИВО

У Радбезі ООН відбудеться спецзасідання щодо війни в Україні

ВАЖЛИВО

Угорщина і Словаччина зупинили експорт дизелю в Україну

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"