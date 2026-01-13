Джон Болтон: «Припинення вогню для України може стати пасткою, а не порятунком»

Партнерський матеріал надано Independence Avenue Media. Матеріал публікується за згодою правовласника. Автор: Картлос Шарашенідзе

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в ексклюзивному інтерв’ю для Independence Avenue Media висловив свою оцінку перспектив припинення вогню у війні Росії проти України, американських безпекових гарантій для Києва та майбутнього трансатлантичної системи безпеки.

Довідка: Джон Болтон — американський дипломат та політик, колишній радник із нацбезпеки США (2018–2019) та посол в ООН. Відомий як зовнішньополітичний «яструб», що виступає за максимально жорстку лінію щодо Росії, Китаю та Ірану. Він є активним критиком Дональда Трампа та застерігає Україну від «заморожування» війни, вважаючи це пасткою Кремля. Перебуває під слідством за звинуваченням у незаконному зберіганні секретних документів у власних щоденниках та розцінює це провадження політичною помстою з боку адміністрації Трампа..

Болтон попереджає, що будь-яке припинення вогню без повернення окупованих територій може стати пасткою для України. Він наголошує, що Москва візьме від паузи значно більше, ніж Київ, а історичний досвід заморожених конфліктів показує, що такі «паузи» часто стають підготовкою до нових атак.

Інтерв’ю

Інтерв’ю перекладено Українською та відредаговане для стислості та ясності.

Картлос Шарашенідзеб журналіст Independence Avenue Media: Дозвольте запитати про Україну. Що ви очікуєте від мирного процесу? І як ви оцінюєте ідею безпекових гарантій США для України?

Джон Болтон, колишній радник президента США з національної безпеки: Для України було б помилкою погоджуватися на припинення вогню, яке фактично має всі шанси створити де-факто новий кордон з Росією. Хоча Путін, здається, цілком готовий продовжувати бойові дії, сподіваючись, що його війна на виснаження переможе, саме він отримує від припинення вогню більше, ніж Україна. Щойно ви визнаєте, що 20 відсотків території України фактично перебуває під контролем російських сил, відкотити це стане дуже складно.

Ми маємо історичний досвід, коли припинення вогню тривають дуже довго. У Кореї це не пішло на користь корейському народу. А у випадку України, навіть якщо Росія погодиться на припинення вогню, це буде лише підготовкою до третього вторгнення.

Путін, і він багато разів це пояснював, починаючи ще, здається, з Мюнхенської конференції з безпеки 2007 року, прагне відтворення Російської імперії, і він не зупиниться, доки цього не досягне. А в його уявленні Російська імперія неможлива без України. Тож для нього це буде лише пауза. Це зовсім не схоже на тривале рішення. Я не думаю, що Кремль почне серйозно домовлятися, поки його війська рухаються вперед, а не назад.

Ми вже чотири роки безсистемно надаємо допомогу Україні

IAM: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати пропонують 15-річні безпекові гарантії, які можуть бути ратифіковані Сенатом США. Чи змінює це щось у вашому баченні?

Болтон: Чесно кажучи, ми навіть не знаємо, чи Трамп дотримуватиметься статті 5-i договору НАТО, не кажучи вже про безпекові гарантії, виписані для України. Вони можуть бути 15-річними. Можуть бути й 50-річними. Проблема полягає в наступних трьох роках. Покладатися на будь-які безпекові гарантії це не вихід. Зрештою, Україні потрібне членство в НАТО. Я не бачу, як це може статися, поки російські війська все ще окупують її територію. Тому для мене це означає, що перемога на полі бою фактично єдиний спосіб цього досягти.

Ми вже чотири роки безсистемно надаємо допомогу Україні. Ніколи не було стратегічного підходу до того, як Україна має перемогти і як ми разом з іншими членами НАТО повинні надавати допомогу на стратегічній основі. І так тривало роками, що й пояснює, чому зараз ми опинилися у глухому куті на полі бою. Тож це може бути й невтішний висновок, але я не бачу сенсу домовлятися з країною, яка налаштована завоювати всю Україну, сподіваючись: «Ну, якщо ми визнаємо, що 20 відсотків втрачено, може, вони нас залишать у спокої». Цього не станеться

IAM: Дозвольте запитати вас про Південний Кавказ. У той час як війна Росії проти України триває й увага світу зосереджена також на інших регіонах, як, на вашу думку, змінюється баланс сил на Південному Кавказі? І яку роль, якщо взагалі якусь, мали б зараз відігравати там Сполучені Штати?

Болтон: Після розпаду Радянського Союзу поява нових республік була реальною можливістю стримати експансіоністську Росію, якщо вона зійде з демократичного шляху, що, власне, і сталося. Але те, що ми дозволили статися в Грузії, а тепер у Вірменії та Азербайджані, це відновлення російського впливу, можливо, не такого сильного, як до розпаду СРСР, але дуже близького до цього. І Путін, на жаль, досить вправно зіграв цю партію зі своєї точки зору.

Він поки що не намагався формально включити до складу Росії інші колишні радянські республіки, але він працював на Кавказі, працював у республіках Центральної Азії, застосував грубу силу у випадку України. Білорусь у нього фактично вже є; тепер він знову працює з Молдовою через Придністров’я.

Він послідовно робить саме те, що казав, створює умови для відродження Російської імперії. А ми по всій мапі колишнього Радянського Союзу раз за разом припускалися помилок. І сьогодні на Кавказі наш вплив є слабшим, ніж будь-коли з часу розпаду СРСР.

IAM: З огляду на все, про що ми говорили, як ви бачите майбутнє трансатлантичних відносин між Сполученими Штатами та Європою і НАТО?

Болтон: Вони перебувають у справжній небезпеці. Трамп створив колосальний тиск на Північноатлантичний альянс в якому він ніколи не бачив цінності. Європейці помилялися, думаючи: «Ну, він дружній із Зеленським. Отже, з НАТО все має бути гаразд».

Учора його запитали: якби постало питання вибору між застосуванням сили для захоплення Гренландії й втратою НАТО, що б він обрав? І він відповів: «Ну, такий вибір може постати».

Це максимально близько до того, щоб сказати, що йому байдуже до НАТО. Тож Альянс зараз у дуже небезпечному становищі. Я вважаю, що крах НАТО був би катастрофою для Сполучених Штатів. Безумовно, це було б катастрофою і для всіх європейських членів. Я сподіваюся, що цього не станеться. Але Трамп не розуміє НАТО. Він не бачить, у чому його користь для США. І його прихильність до Альянсу нині дуже хитка.