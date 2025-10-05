Диктатор путін погрожує США через ракети Tomahawk для України

Диктатор на росії владімір путін попередив, що постачання американських далекобійних крилатих ракет Tomahawk в Україну може зіпсувати відносини між москвою і Вашингтоном. Цю заяву цитують російські державні медіа станом на неділю, 5 жовтня. Також про це повідомили інформаційні Телеграм-канали.

📢 У коментарі пропагандисту павлу зарубіну путін висловився різко.

«Ви говорили про президента Сполучених Штатів, але там були питання, пов’язані, скажімо, з обговоренням проблем із постачанням нових систем зброї, у тому числі далекобійних систем високої точності Tomahawk і таке інше. Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, принаймні позитивних тенденцій, які вже намітились у цих відносинах», — заявив путін.

За його словами, подальший розвиток подій «залежить не тільки від нас і не тільки від мене».

☝️ У російській інтерпретації такий крок сприймають як ризик повного розриву дипломатичних контактів. ЗМІ кремля подають заяву як попереджувальний сигнал на тлі обговорення можливих поставок озброєнь.

Нагадуємо, що під час закритої зустрічі на Генеральній асамблеї ООН шостий президент України Володимир Зеленський просив Дональда Трампа надати Україні ракети Tomahawk. За його словами, ця зброя має потенціал суттєво змінити ситуацію на полі бою.

Додатково речник кремля дмитро пєсков охарактеризував можливу передачу як «новим серйозним витком напруженості».

Аналітики звертають увагу, що постачання далекобійних ракет матиме не тільки військові, але й дипломатичні наслідки. Водночас прихильники ідеї наголошують на тактичних перевагах для оборони України.

📌 Питання щодо постачання Tomahawk залишається одним із найчутливіших у міжнародній дискусії про підтримку України. Дискусія триває, і остаточних рішень поки що немає.

👉 Також раніше було повідомлено, що Адміністрація президента США Дональда Трампа навряд чи ухвалить рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.