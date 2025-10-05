Неділя, 5 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Диктатор путін погрожує США через ракети Tomahawk для України

Денис Молотов
Денис Молотов
Диктатор путін погрожує США через ракети Tomahawk для України

Диктатор на росії владімір путін попередив, що постачання американських далекобійних крилатих ракет Tomahawk в Україну може зіпсувати відносини між москвою і Вашингтоном. Цю заяву цитують російські державні медіа станом на неділю, 5 жовтня. Також про це повідомили інформаційні Телеграм-канали.

📢 У коментарі пропагандисту павлу зарубіну путін висловився різко.

«Ви говорили про президента Сполучених Штатів, але там були питання, пов’язані, скажімо, з обговоренням проблем із постачанням нових систем зброї, у тому числі далекобійних систем високої точності Tomahawk і таке інше. Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, принаймні позитивних тенденцій, які вже намітились у цих відносинах», — заявив путін.

За його словами, подальший розвиток подій «залежить не тільки від нас і не тільки від мене».

☝️ У російській інтерпретації такий крок сприймають як ризик повного розриву дипломатичних контактів. ЗМІ кремля подають заяву як попереджувальний сигнал на тлі обговорення можливих поставок озброєнь.

Нагадуємо, що під час закритої зустрічі на Генеральній асамблеї ООН шостий президент України Володимир Зеленський просив Дональда Трампа надати Україні ракети Tomahawk. За його словами, ця зброя має потенціал суттєво змінити ситуацію на полі бою.

Додатково речник кремля дмитро пєсков охарактеризував можливу передачу як «новим серйозним витком напруженості».

Аналітики звертають увагу, що постачання далекобійних ракет матиме не тільки військові, але й дипломатичні наслідки. Водночас прихильники ідеї наголошують на тактичних перевагах для оборони України.

📌 Питання щодо постачання Tomahawk залишається одним із найчутливіших у міжнародній дискусії про підтримку України. Дискусія триває, і остаточних рішень поки що немає.

👉 Також раніше було повідомлено, що Адміністрація президента США Дональда Трампа навряд чи ухвалить рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Останні попередження та мирний план Трампа щодо ХАМАС

ПОЛІТИКА

Фейк: Український телеканал «домалював» аудиторію під час виступу Зеленського в ООН

СТОПФЕЙК

Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence: у жовтні доступ отримають 130 бригад

ПОДІЇ

У Львові палає індустріальний парк Sparrow після атаки рф

ВАЖЛИВО

Зеленський повідомив про санкційні укази проти рф

ВЛАДА

Мюнхенський аеропорт зупиняв роботу через невідомі БпЛА

ПОДІЇ

Харківський офіцер ТЦК підозрюється у зловживанні доступом до системи “Оберіг”

СУСПІЛЬСТВО

Зеленський: росія запускає дрони по ЄС з танкерів

ВАЖЛИВО

Трамп підписав гарантії безпеки для Катару

ВАЖЛИВО

ЄС виділяє Україні 2 млрд євро на виробництво дронів

ВАЖЛИВО

У Харківській області знеструмлено місто після атаки рф

ВІЙНА

Орбан збиватиме дрони слабкої росії над Угорщиною

ПОЛІТИКА

Навроцький пропонує кримінальну відповідальність за згадки ОУН-УПА

ПОЛІТИКА

Зеленський і Мерц у Копенгагені провели переговори

ВЛАДА

Уряд України приховає дані про виробників зброї

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"