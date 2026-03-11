Дрон рф атакував маршрутку в Херсоні: десятки постраждалих

Чергова атака по цивільному громадському транспорту сталася у Херсоні. Окупаційні російські війська вдарили дроном по маршрутному таксі з пасажирами. Унаслідок удару постраждали 20 людей. Про це у середу, 11 березня, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) у Telegram.

📢 «Опівдні російські терористи вчергове цілеспрямовано атакували маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона. Попередньо, внаслідок цього удару постраждали восьмеро людей. Всі вони отримують необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Згодом у владі уточнили, що кількість постраждалих зросла. За оновленою інформацією, поранення отримали 19 людей, серед яких 17-річний підліток.

☝️ Унаслідок атаки маршрутний транспортний засіб був повністю знищений.

📢 «До лікарні доставили ще двох постраждалих через удар російського дрона по маршрутці у Херсоні. У 66-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію, поранення рук та ніг, а також відкритий перелом гомілки. 60-річна херсонка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалі – під наглядом медиків», – повідомили в Херсонській ОВА.

У Херсонській обласній прокуратурі уточнили, що російський безпілотник скинув вибуховий пристрій безпосередньо на маршрутку. За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування.

📢 «Станом на 14:30 внаслідок вогневого ураження ворогом маршрутного автобуса у Херсоні постраждало 20 людей», – повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Справу відкрито за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що кваліфікується як воєнний злочин.

Тим часом у місті продовжують фіксувати наслідки російських атак.

1 з 13

Раніше в середу стало відомо, що у Херсоні померла 91-річна жінка, яка отримала поранення під час російського удару 9 березня. Тоді в Дніпровському районі міста російські війська здійснили черговий обстріл. Унаслідок кількох влучань поранення отримали п’ятеро місцевих жителів.

👉 Також нагадаємо, черговий удар по Краматорську завдали російські війська, скинувши чотири 250-кілограмові фугасні авіаційні бомби (ФАБи) на центральну частину міста в Донецькій області.