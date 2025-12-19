П’ятниця, 19 Грудня, 2025
До України репатрійовано понад тисячу тіл полеглих Захисників

Денис Молотов
До України репатрійовано понад тисячу тіл полеглих Захисників

В Україну повернули тіла 1003 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це у п’ятницю, 19 грудня, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

📢 «Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл», – йдеться в офіційному повідомленні.

У Координаційному штабі традиційно висловили подяку всім державним органам, міжнародним структурам і організаціям, які були залучені до процесу повернення тіл загиблих захисників України.

☝️ Наприкінці серпня в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що з початку року в Україну вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих оборонців із різних напрямків фронту. Для їх ідентифікації задіяні 23 спеціалізовані лабораторії, які проводять ДНК-експертизи.

Після цього Україні вже чотири рази передавали партії по 1000 тіл загиблих військовослужбовців, репатріація яких відбувалася в межах гуманітарних процедур.

