Дешеві ПК можуть подорожчати: Intel робить ставку на дата-центри

Компанія Intel вирішила тимчасово відсунути споживчі процесори на другий план, зосередившись на виробництві серверних процесорів Xeon для дата-центрів і систем штучного інтелекту. Про це заявив фінансовий директор компанії Девід Зінснер під час обговорення фінансових результатів за четвертий квартал, повідомляє The Register.

За словами топменеджера, Intel помилилася в оцінці ринкових тенденцій. Ще пів року тому ключові клієнти сигналізували про можливе скорочення закупівель високоядерних процесорів, однак у третьому та четвертому кварталах попит на Xeon різко зріс.

📢 «Ми побачили зовсім іншу динаміку, ніж очікували раніше, особливо у сегменті серверних платформ», – пояснив Зінснер.

Зокрема, платформа Xeon 6 активно використовується як хост-процесор у GPU-системах на базі Nvidia DGX B200 і B300, а також у серверах з прискорювачами AMD Instinct. Через це компанія зіткнулася з дефіцитом серверних чипів.

☝️ Щоб збалансувати постачання, Intel почала перерозподіляти виробничі потужності зі споживчих процесорів на серверні. Водночас у компанії наголошують, що повністю відмовлятися від клієнтського сегмента не планують.

Основний акцент у споживчій лінійці зміщується на середній і преміальний сегменти, тоді як випуск бюджетних процесорів може бути обмежений. Це, у свою чергу, може зменшити доступність недорогих ПК на базі молодших чипів Intel.

Додатковий тиск на ринок створює ситуація у сфері пам’яті. Великі виробники — Micron, SK Hynix і Samsung — переорієнтовують передові лінії на випуск DRAM і HBM для AI-серверів. На цьому тлі ціни на споживчу пам’ять за останні місяці зросли більш ніж утричі, що знижує привабливість масових ПК-конфігурацій.

Зінснер повідомив, що обмеження виробничих потужностей мають почати слабшати з другого кварталу фінансового року.

Intel розраховує на:

підвищення виходу придатних кристалів;

введення в експлуатацію додаткового обладнання;

розширення виробництва за техпроцесами Intel 7, Intel 3 і Intel 18A.

Окрему роль у стабілізації ситуації має відіграти нарощування випуску процесорів Core Ultra нового покоління Panther Lake, які активніше використовують техпроцес 18A.

На перший квартал 2026 року Intel прогнозує виручку в діапазоні $11,7–12,7 млрд, очікуючи, що поступове зняття виробничих обмежень дозволить повніше скористатися зростанням попиту на серверні рішення.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося, що публічна похвала керівництва Intel з боку Дональда Трампа спровокувала зростання акцій компанії на 10%.

