“Делегація” Угорщини вирушила до Києва обговорювати нафтопровід «Дружба»

Угорська “делегація” вирушила до Києва, щоб оцінити стан трубопроводу «Дружба» та обговорити можливість відновлення транзиту нафти. Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

📢 «Угорська делегація на чолі з державним секретарем Габором Чепеком вирушила до Києва, щоб оцінити стан нафтопроводу “Дружба” та домогтися швидкого відновлення транзиту нафти до Угорщини», — написав він.

За його словами, перед від’їздом на угорсько-українському прикордонному переході в Захоні державний секретар Габор Чепек окреслив основну мету поїздки.

Він зазначив, що делегація має представити інтереси Угорщини під час переговорів і провести змістовні консультації з українськими органами, відповідальними за енергетику. А також із послами в Києві та представником Європейської комісії.

☝️ За словами Ковача, угорський уряд наголошує, що енергетична безпека країни залежить від доступу до східних енергоресурсів.

📢 «Державний секретар підкреслив, що уряд Угорщини вважає, що енергетична безпека залежить від збереження доступу до доступних східних ресурсів, аргументуючи це тим, що більша різноманітність поставок забезпечує більшу безпеку угорських домогосподарств і допомагає зберегти систему захисту витрат на комунальні послуги в країні», — заявив речник угорського уряду.

Водночас журналіст Віталій Глагола повідомив у своєму Telegram-каналі, що угорська делегація перетнула українсько-угорський кордон у пункті пропуску «Тиса» Чоп–Захонь і прямує до Києва. За його даними, делегацію очолює державний секретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек.

ℹ️ Як повідомляла українська влада, 27 січня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі на Львівщині. Унаслідок пошкоджень було зупинено транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».

Після цього 20 лютого Угорщина заявила, що блокуватиме 90-мільярдну позику Європейського Союзу для України. Блокування відбуватиметься, поки не буде відновлено транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба».

Згодом, 27 лютого, Угорщина та Словаччина оголосили про створення спільної слідчої комісії, яка має оцінити технічний стан нафтопроводу.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також закликав шостого президента України Володимира Зеленського надати представникам комісії доступ для перевірки трубопроводу.