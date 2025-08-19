Вівторок, 19 Серпня, 2025
Чи достатньо Зеленський подякував Трампу? – WSJ

Денис Молотов
Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом у понеділок, 18 серпня, понад десять разів висловив подяку американському лідеру та Сполученим Штатам. Про це повідомило видання Wall Street Journal за підсумками переговорів.

Журналісти звернули увагу на те, що цього разу шостий український президент неодноразово наголошував на вдячності. «Дякую» пролунало більш ніж десять разів у ході розмови.

Видання нагадує, що під час попередньої зустрічі, яка відбулася у лютому цього року у Білому домі, віцепрезидент США Джей Ді Венс публічно розкритикував Зеленського за «невдячність». На його думку, український лідер тоді замало підкреслював роль Вашингтона у підтримці України.

Цього разу ситуація була іншою. Зеленський не лише неодноразово висловлював подяку, а й заявив, що розмова з Дональдом Трампом стала їхньою найкращою.

📢 «Ми чудово спілкувалися із президентом Трампом. На мою думку, це була найкраща наша розмова», — сказав шостий український президент після завершення зустрічі.

☝️ Нагадаємо, під час переговорів у Вашингтоні обговорювалися ключові питання безпеки, подальші кроки у сфері міжнародних гарантій для України, а також перспективи тристоронньої зустрічі за участі владіміра путіна. Американський президент уже заявив про готовність організувати такий саміт найближчим часом.

👉 Безмежна та всеосяжна вдячність Зеленського під час зустрічі з Трампом стала важливим політичним сигналом. Це також демонструє бажання Києва зберегти максимальну підтримку США в умовах війни.

