Чотири роки повномасштабного вторгнення росії в Україну

24 лютого 2026 року — Сьогодні виповнюється рівно чотири роки з моменту початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. О 4-й ранку 24 лютого 2022 року російські ракети вдарили по українських аеродромах та військових об’єктах по всій країні, розпочавши відкриту агресію, яка увійшла в історію як найбільша війна в Європі з часів Другої світової.

Шостий президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди роковин заявив:

📢 «Ми маємо повне право сказати: ми відстояли свою незалежність, ми не втратили державність. путін не досяг своїх цілей. Він не зламав українців, він не виграв цю війну. Ми зберегли Україну і зробимо все, щоб забезпечити мир і справедливість».

Людські втрати: підтверджені дані ООН

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (HRMMU), станом на лютий 2026 року з початку повномасштабного вторгнення підтверджено загибель щонайменше 15 172 цивільних людей і поранення 41 378. Серед загиблих — щонайменше 766 дітей, поранених — 2540 дітей. Реальні цифри значно вищі через відсутність доступу до окупованих територій.

2025 рік став найсмертельнішим для цивільних після 2022-го: 2526 загиблих і 12 162 поранених — на 31% більше, ніж у 2024 році, і на 70% більше, ніж у 2023-му. Більшість втрат (дві третини) припадає на прифронтові райони. Дрони малого радіуса дії (FPV) спричинили 121% зростання цивільних жертв у цих зонах порівняно з попереднім роком.

За даними UNICEF (станом на 17 лютого 2026 року), понад 2,589 млн українських дітей залишаються переміщеними — це кожна третя дитина в країні. З них понад 791 тис. — внутрішньо переміщені, майже 1,799 млн — біженці за кордоном.

Територіальна ситуація та контроль над землею

Загарбники окупували близько 20% території України (за оцінками Al Jazeera та Institute for the Study of War на основі відкритих даних станом на лютий 2026 року). На піку наступу в березні 2022-го ця цифра сягала 27%. Україна звільнила значні території, зокрема під час контрнаступів 2022–2023 років.

За словами Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, з кінця січня 2026 року українські сили звільнили 400 квадратних кілометрів і вісім населених пунктів на південному напрямку (Дніпропетровська та Запорізька області). Окупаційні російські війська продовжують повільний наступ на сході (Донецька область), але ціною величезних втрат.

Втрати російської армії за оцінками Генштабу ЗСУ

За даними Генерального штабу Збройних Сил України станом на 24 лютого 2026 року, загальні бойові втрати російських військ становлять приблизно 1 261 420 осіб (убитими та пораненими). За останню добу — 920 осіб. Також знищено:

11 698 танків;

24 086 бронемашин;

37 560 артилерійських систем та тисячі одиниць іншої техніки.

Шостий президент України Володимир Зеленський у лютому 2026 року повідомив, що втрати української армії становлять 55 тисяч загиблих військовослужбовців за весь період повномасштабної війни.

Економічні та інфраструктурні збитки

За спільною оцінкою Світового банку, ООН, Європейської комісії та уряду України (RDNA5, опубліковано 23 лютого 2026 року):

Прямі збитки від руйнувань — понад 195 мільярдів доларів (зростання на 11% порівняно з оцінкою лютого 2025 року).

від руйнувань — понад (зростання на 11% порівняно з оцінкою лютого 2025 року). Загальна вартість відновлення та реконструкції протягом наступного десятиліття — майже 588 мільярдів доларів (близько трьох річних ВВП України 2025 року).

Найбільше постраждали житло (14% житлового фонду пошкоджено або зруйновано, понад 3 млн домогосподарств), транспорт і енергетика. Через систематичні атаки на енергосистему Україна втратила понад половину довоєнної генерації електроенергії.

Міжнародна підтримка

З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала сотні мільярдів доларів допомоги від союзників. За даними Kiel Institute for the World Economy, у 2025 році Європа значно наростила підтримку: військова допомога зросла на 67% порівняно з середнім показником 2022–2024 років. ЄС та країни-члени надали загалом близько 197 мільярдів доларів (військова, фінансова, гуманітарна та допомога біженцям). США надали понад 127 мільярдів доларів прямої допомоги Україні (станом на кінець 2025 року).

П’ятий рік війни

Чотири роки тому багато хто у світі очікував швидкого падіння Києва. Сьогодні Україна продовжує існувати як незалежна держава, відстоює свою територію та інтегрується в європейські структури. Війна триває, фронт рухливий, але українці демонструють стійкість, яку світ визнає.

Цифри — це не просто статистика. За кожною стоїть зруйноване життя, зруйнована родина, зруйноване майбутнє. Але й незламна воля продовжувати боротьбу за мир на своїх умовах.

