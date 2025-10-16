Четвер, 16 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Скотт Бессент назвав віце-міністра КНР «неврівноваженим»

Денис Молотов
Денис Молотов
Скотт Бессент назвав віцеміністра КНР «неврівноваженим»

Китайського віцеміністра торгівлі Лі Ченгана різко розкритикували у Сполучених Штатах. Американська сторона заявила, що він прибув до Вашингтона без офіційного запрошення, поводився «неврівноважено» та навіть погрожував «глобальним хаосом». Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр фінансів США Скотт Бессент уточнив, що серпневий візит Лі Ченгана до американської столиці не був узгоджений з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

📢 «Можливо, віцеміністр, який з’явився тут із дуже запальною мовою 28 серпня, з’їхав з глузду… Ця особа була дуже неповажною», — заявив Бессент, знову назвавши китайського чиновника «неврівноваженим».

Міністерство торгівлі Китаю наразі не відповіло на запит ЗМІ щодо цих коментарів.

Як зазначає Bloomberg, 58-річного Лі Ченгана призначили віцеміністром торгівлі та торговим представником Китаю у квітні, після оголошення президентом Трампом нових тарифів. До цього він представляв Китай у Світовій організації торгівлі (СОТ) у Женеві та був учасником переговорів із США.

У заяві китайського Мінторгу повідомлялося, що Лі прибув до Вашингтона для зустрічей із представниками Міністерства фінансів, Департаменту комерції та Торгового представництва США, де «наголосив на принципах взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці».

Втім, американська сторона подала іншу версію подій. За словами Бессента, під час зустрічей Лі нібито попереджав, що Китай «викличе глобальний хаос», якщо США не відмовляться від планів запровадити нові портові збори.

📢 «Можливо, він думає, що він вовк-воїн», — зіронізував глава Мінфіну США.

Аналітики, опитані агентством, вважають, що «дуже малоймовірно, що дії Лі були спонтанними». На їхню думку, чиновник діяв відповідно до політичної лінії Пекіна. Адже, китайські посадовці «рідко виступають самостійно за умов централізованого управління Сі Цзіньпіна».

Раніше Скотт Бессент в інтерв’ю Fox Business звинуватив Китай у «фінансуванні війни», що додатково посилило напруження між Вашингтоном і Пекіном.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський розраховує, що Трамп потужно натисне на путіна

ПОЛІТИКА

16 військових відзначено Знаком пошани «Захиснику Луганщини»

ЛУГАНЩИНА

російські дрони атакували Ніжин: є поранені та руйнування цивільних об’єктів

ВІЙНА

Марківська громада спрямувала понад 2,2 мільйона гривень на підтримку Захисників

ЛУГАНЩИНА

У Харкові жінка забила до смерті 3-річну дитину

КРИМІНАЛ

Дональд Трамп очікує на переговори між Україною та росією

ВАЖЛИВО

Жителі Лисичанської МТГ зможуть компенсувати частину іпотечного внеску

ЛУГАНЩИНА

Столиця готується до встановлення 500 мобільних укриттів

ПОДІЇ

Обстріл Костянтинівки: авіабомба рф зруйнувала церкву, є загиблі

ВІЙНА

На росії впав та розбився винищувач МіГ-31

ВАЖЛИВО

Удар по Сумщині: перебої з електрикою та водою

ВІЙНА

Окупанти почали застосовувати «Шахеди» з онлайн-керуванням

ПОДІЇ

рф вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі

ВАЖЛИВО

Естонія закрила дорогу через активність «зелених чоловічків» рф біля кордону

ПОДІЇ

PURL: більше країн-партнерів для посилення ППО

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"