Скотт Бессент назвав віце-міністра КНР «неврівноваженим»

Китайського віцеміністра торгівлі Лі Ченгана різко розкритикували у Сполучених Штатах. Американська сторона заявила, що він прибув до Вашингтона без офіційного запрошення, поводився «неврівноважено» та навіть погрожував «глобальним хаосом». Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр фінансів США Скотт Бессент уточнив, що серпневий візит Лі Ченгана до американської столиці не був узгоджений з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

📢 «Можливо, віцеміністр, який з’явився тут із дуже запальною мовою 28 серпня, з’їхав з глузду… Ця особа була дуже неповажною», — заявив Бессент, знову назвавши китайського чиновника «неврівноваженим».

Міністерство торгівлі Китаю наразі не відповіло на запит ЗМІ щодо цих коментарів.

Як зазначає Bloomberg, 58-річного Лі Ченгана призначили віцеміністром торгівлі та торговим представником Китаю у квітні, після оголошення президентом Трампом нових тарифів. До цього він представляв Китай у Світовій організації торгівлі (СОТ) у Женеві та був учасником переговорів із США.

У заяві китайського Мінторгу повідомлялося, що Лі прибув до Вашингтона для зустрічей із представниками Міністерства фінансів, Департаменту комерції та Торгового представництва США, де «наголосив на принципах взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці».

Втім, американська сторона подала іншу версію подій. За словами Бессента, під час зустрічей Лі нібито попереджав, що Китай «викличе глобальний хаос», якщо США не відмовляться від планів запровадити нові портові збори.

📢 «Можливо, він думає, що він вовк-воїн», — зіронізував глава Мінфіну США.

Аналітики, опитані агентством, вважають, що «дуже малоймовірно, що дії Лі були спонтанними». На їхню думку, чиновник діяв відповідно до політичної лінії Пекіна. Адже, китайські посадовці «рідко виступають самостійно за умов централізованого управління Сі Цзіньпіна».

Раніше Скотт Бессент в інтерв’ю Fox Business звинуватив Китай у «фінансуванні війни», що додатково посилило напруження між Вашингтоном і Пекіном.