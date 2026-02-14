Субота, 14 Лютого, 2026
Через атаки рф зупинено роботу Миколаївської ТЕЦ

Денис Молотов
Через атаки рф зупинено роботу Миколаївської ТЕЦ
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Миколаєві внаслідок російських ударів зупинилася теплоелектроцентраль (ТЕЦ). Частина об’єктів критичної інфраструктури перейшла на резервне живлення. Про це повідомив начальник Миколаївська обласна військова адміністрація (ОВА) Віталій Кім.

За його словами, вночі через попередню атаку рф стався збій у системі електропостачання області.

📢 «Вночі через вчорашню атаку росіян стався збій в системі електропостачання області», – зазначив він.

Було знеструмлено Миколаїв та частину населених пунктів Миколаївського району. Відбулася аварійна зупинка Миколаївська ТЕЦ.

Частково на генератори перейшли об’єкти комунальних підприємств «Миколаївводоканал» та «Миколаївоблтеплоенерго». Фахівці працювали протягом ночі. Станом на 07:15 електропостачання всім споживачам відновили. Водночас ремонтні роботи триватимуть упродовж дня.

  • Раніше в Одесі внаслідок російської атаки дронами сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, загинула жінка.
  • Також російські війська атакували безпілотниками Вишгородський район Київська область. За попередніми даними, двоє людей дістали поранення.
  • У Центральному районі Херсона 70-річний чоловік підірвався на російській протипіхотній міні типу «пелюстка».
