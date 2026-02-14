Через атаки рф зупинено роботу Миколаївської ТЕЦ

У Миколаєві внаслідок російських ударів зупинилася теплоелектроцентраль (ТЕЦ). Частина об’єктів критичної інфраструктури перейшла на резервне живлення. Про це повідомив начальник Миколаївська обласна військова адміністрація (ОВА) Віталій Кім.

За його словами, вночі через попередню атаку рф стався збій у системі електропостачання області.

📢 «Вночі через вчорашню атаку росіян стався збій в системі електропостачання області», – зазначив він.

Було знеструмлено Миколаїв та частину населених пунктів Миколаївського району. Відбулася аварійна зупинка Миколаївська ТЕЦ.

Частково на генератори перейшли об’єкти комунальних підприємств «Миколаївводоканал» та «Миколаївоблтеплоенерго». Фахівці працювали протягом ночі. Станом на 07:15 електропостачання всім споживачам відновили. Водночас ремонтні роботи триватимуть упродовж дня.