Понеділок, 2 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Чарівний Світ Менеджменту та Інновацій на Вашому Порозі!

-Реклама-

Сергій Фоменко
Ілюстративне фото КІБІТ
Ілюстративне фото

Відкрийте шлях у майбутнє успішних лідерів разом із Київським Інститутом Бізнесу та Технологій! Наш бакалаврат, у межах програми “Менеджмент Організацій та Підприємництво” є запорукою для вдосконалення лідерських навичок та досягнення справжнього впливу у світі бізнесу (kibit.edu.ua).

Розкрийте Ваш Потенціал:

Станьте справжнім капітаном корабля бізнесу! На факультеті Економіки та Менеджменту ви матимете надзвичайну можливість поглибити свої знання в таких ключових областях:

  • Стратегічний Менеджмент: Опануйте навички з розробки довгострокових стратегій, що призводять до вражаючих результатів та конкурентних переваг.
  • Проєктний Менеджмент: Володійте уміннями планування, виконання та контролю проєктів, забезпечуючи їх успішне завершення.
  • Управління Талантами: Розгортайте лідерські здібності та гарантуйте постійний розвиток працівників.
  • Маркетинг Інновацій: Досліджуйте сучасні підходи до маркетингу, що виходять за межі традиційних рамок.

Від Теорії до Практики:

Ми не просто надаємо теоретичні знання — ми формуємо справжніх практиків! Наших студентів вчать мислити креативно, приймати стратегічні рішення та впроваджувати інновації в будь-яку сферу діяльності.

Індивідуальний Підхід:

Наша освітня програма спрямована на те, щоб ви могли вибирати найцікавіші напрямки для свого розвитку. Обирайте спеціалізації, які вас найбільше зацікавили:

  • Менеджмент ІТ Організацій: Дізнайтеся, як успішно керувати технологічними процесами та інноваційними рішеннями.
  • Маркетингова Стратегія: Створюйте влучні маркетингові кампанії та підіймайте свій бізнес на новий рівень.
  • Підприємництво: Отримайте знання та навички для відкриття та успішного ведення власного бізнесу.

Робіть Перший Крок У Світ Можливостей:

Ми вже приймаємо заявки на навчання у 2023/2024 навчальному році у містах Київ та Житомир. Запрошуємо вас приєднатися до нашої активної та амбіційної спільноти, де ви зможете навчитися, зрости та реалізувати власні ідеї!

Ми розташовані у двох зручних місцях, де навчання поєднується з комфортом та можливістю дослідження міста:

  1. Наш головний кампус розташований в самому серці Києва, на провулку Зоряний, 1/5. Це сприяє нашим студентам миттєвому доступу до найновіших трендів бізнесу та культурної сцени міста.
  2. Крім того, ми також розташовані у Житомирі, на вулиці Комерційна, 2, надаючи можливість житомирянам здобути вищу освіту, залишаючи своє рідне місто.

Зв’яжіться З Нами:

Київ:
Адреса: пров. Зоряний, 1/5, каб. 203
Телефон: +38 (050) 341-42-42, +38 (073) 131-39-77

Житомир:
Адреса: вул. Комерційна, 2
Телефон: +38 (063) 515-94-48

Пн-пт: 9:00 – 17:00

Відкрийте Двері До Нового Етапу Вашої Кар’єри з Київським Інститутом Бізнесу та Технологій!

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ
00:03:44

У Вашингтоні показують імерсивну виставу “Трубач” про події на «Азовсталі»

ЕКСКЛЮЗИВ

Україна отримає додаткові Mirage 2000-5 і ракети ППО від Франції

ВЛАДА

Понад 300 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

ПОДІЇ

Укренерго повідомило про наслідки російських атак і негоди

ВАЖЛИВО

Завдяки Китаю зросло втричі виробництво «Іскандерів» у рф

ПОДІЇ

Третина боїв на фронті – на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках: карти від Генштабу

ПОДІЇ

Світові ціни на золото вперше перевищили $5300 за унцію

ЕКОНОМІКА

Уряд пообіцяв адресну допомогу маломобільним та пенсіонерам

ВЛАДА

Китай виступив із заявою щодо російських атак на енергетику України

ВАЖЛИВО

Укрзалізниця повідомила про стабілізацію ситуації з енергоживленням

ПОДІЇ

Pornhub заблокують у Великій Британії з 2 лютого

ПОДІЇ

Біля узбережжя окупованого Криму стався сильний землетрус

ВАЖЛИВО

Зеленський не поїде на росію та запросив путіна до Києв

ПОЛІТИКА

ЗСУ уразили об’єкти російських окупантів на ТОТ і в рф

ВАЖЛИВО

На Житомирщині під час бійки працівник ТЦК здійснив постріл

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ