Чарівний Світ Менеджменту та Інновацій на Вашому Порозі!

Відкрийте шлях у майбутнє успішних лідерів разом із Київським Інститутом Бізнесу та Технологій! Наш бакалаврат, у межах програми “Менеджмент Організацій та Підприємництво” є запорукою для вдосконалення лідерських навичок та досягнення справжнього впливу у світі бізнесу (kibit.edu.ua).

Розкрийте Ваш Потенціал:

Станьте справжнім капітаном корабля бізнесу! На факультеті Економіки та Менеджменту ви матимете надзвичайну можливість поглибити свої знання в таких ключових областях:

Стратегічний Менеджмент: Опануйте навички з розробки довгострокових стратегій, що призводять до вражаючих результатів та конкурентних переваг.

Проєктний Менеджмент: Володійте уміннями планування, виконання та контролю проєктів, забезпечуючи їх успішне завершення.

Управління Талантами: Розгортайте лідерські здібності та гарантуйте постійний розвиток працівників.

Маркетинг Інновацій: Досліджуйте сучасні підходи до маркетингу, що виходять за межі традиційних рамок.

Від Теорії до Практики:

Ми не просто надаємо теоретичні знання — ми формуємо справжніх практиків! Наших студентів вчать мислити креативно, приймати стратегічні рішення та впроваджувати інновації в будь-яку сферу діяльності.

Індивідуальний Підхід:

Наша освітня програма спрямована на те, щоб ви могли вибирати найцікавіші напрямки для свого розвитку. Обирайте спеціалізації, які вас найбільше зацікавили:

Менеджмент ІТ Організацій: Дізнайтеся, як успішно керувати технологічними процесами та інноваційними рішеннями.

Маркетингова Стратегія: Створюйте влучні маркетингові кампанії та підіймайте свій бізнес на новий рівень.

Підприємництво: Отримайте знання та навички для відкриття та успішного ведення власного бізнесу.

Робіть Перший Крок У Світ Можливостей:

Ми вже приймаємо заявки на навчання у 2023/2024 навчальному році у містах Київ та Житомир. Запрошуємо вас приєднатися до нашої активної та амбіційної спільноти, де ви зможете навчитися, зрости та реалізувати власні ідеї!

Ми розташовані у двох зручних місцях, де навчання поєднується з комфортом та можливістю дослідження міста:

Наш головний кампус розташований в самому серці Києва, на провулку Зоряний, 1/5. Це сприяє нашим студентам миттєвому доступу до найновіших трендів бізнесу та культурної сцени міста. Крім того, ми також розташовані у Житомирі, на вулиці Комерційна, 2, надаючи можливість житомирянам здобути вищу освіту, залишаючи своє рідне місто.

Зв’яжіться З Нами:

Київ:

Адреса: пров. Зоряний, 1/5, каб. 203

Телефон: +38 (050) 341-42-42, +38 (073) 131-39-77

Житомир:

Адреса: вул. Комерційна, 2

Телефон: +38 (063) 515-94-48

Пн-пт: 9:00 – 17:00

Відкрийте Двері До Нового Етапу Вашої Кар’єри з Київським Інститутом Бізнесу та Технологій!