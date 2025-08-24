Неділя, 24 Серпня, 2025
Будівлі Єврокомісії засяяли кольорами українського прапора

23 серпня, у День Державного Прапора України й напередодні Дня Незалежності України, будівлі Європейської комісії у Брюсселі засяяли синьо-жовтими вогнями. Таким чином Єврокомісія символічно висловила солідарність із народом України, який продовжує боротися за свободу та незалежність.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн опублікувала фото штаб-квартири, підсвіченої у національні кольори, у соціальній мережі Х (колишній Twitter). У своєму дописі вона зазначила:

📢 «Сьогодні ввечері наші будівлі Європейської комісії сяють кольорами мужності».

Фон дер Ляєн підкреслила, що український прапор нині символізує не лише державність, а й опір агресії, стійкість та непохитну віру у власне майбутнє.

📢 «Майбутнє вільної та незалежної України — в нашому Союзі», – наголосила вона. Завершила свій допис очільниця Єврокомісії словами: «Слава Україні!», чим ще раз підтвердила підтримку українського народу з боку ЄС.

Вшанування Дня Державного Прапора України відбувалося не лише у Брюсселі. У Києві Подільський міст підсвітили у синьо-жовті кольори, створивши символічний оберіг столиці. У Львові прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону провели яскраву акцію на горі Баба Род: військовослужбовці утворили живий прапор України, демонструючи єдність та патріотизм.

☝️ Також нагадаємо, що в Європейській комісії відреагували на чергове припинення постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Словаччини та Угорщини. Перебої виникли після ударів Збройних сил України по нафтоперекачувальній станції «Унєча» у Брянській області на росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

