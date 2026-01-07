Середа, 7 Січня, 2026
ВАЖЛИВО

Британія і Франція домовилися про створення військових хабів в Україні

Денис Молотов
Британія і Франція домовилися про створення військових хабів в Україні
Фото: прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Франція та Велика Британія домовилися, що після припинення вогню по всій території України буде створено «військові хаби». Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на пресконференції за підсумками зустрічі так званої «коаліції охочих», повідомляє The Telegraph.

Стармер підтвердив, що Велика Британія направить свій військовий контингент на українську територію для забезпечення майбутнього режиму припинення вогню. За його словами, така умова закладена в декларації про наміри щодо розгортання сил в Україні, яку було узгоджено партнерами.

Як уточнює Sky News, військові хаби планують облаштувати для забезпечення розгортання міжнародних сил, а також для будівництва захищених об’єктів зі зберігання озброєння та військової техніки з метою підтримки оборонних потреб України.

Прем’єр-міністр Британії також розкритикував російського диктатора володимира путіна за небажання брати на себе зобов’язання щодо припинення війни.

📢 «Ми продовжуватимемо чинити тиск на росію… доти, доки вона не сяде за стіл переговорів сумлінно», — наголосив Стармер.

Він додав, що мир в Україні наразі «ближче, ніж будь-коли», водночас застерігши, що найскладніші етапи процесу ще попереду.

📢 «Найважчі етапи все ще попереду», — зазначив глава британського уряду.

☝️ Нагадаємо, після засідання так званої «коаліції охочих» у Парижі шостий президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали Декларацію про наміри між Україною, Французькою Республікою та Сполученим Королівством щодо розгортання багатонаціональних сил на підтримку оборони, відбудови та стратегічної стійкості України.

📌 Також у Франції відбудеться третя сесія переговорів з представниками президента США. Україна розраховує, що під час перемовин будуть порушені найскладніші питання базової рамки завершення війни. Зокрема, ситуація навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та територій.

