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Трамп дав ще три місяці ByteDance на продаж TikTok у США

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп дав ще три місяці ByteDance на продаж TikTok у США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішив дати китайській компанії ByteDance ще три місяці для завершення процесу продажу американських активів TikTok. Про це повідомляє агентство Reuters у середу, 18 червня.

📌 Згідно з новим рішенням, дедлайн, який раніше припадав на 19 червня, перенесено на середину вересня. Це вже третє подовження терміну. Відповідно до чинного американського законодавства, ByteDance ще в січні мала або реалізувати американський сегмент TikTok, або повністю згорнути його діяльність на території США.

📢 «Президент Трамп не хоче, щоб TikTok зник. Він підпише новий указ, щоб додаток і далі працював, поки триває підготовка до продажу»,пояснила речниця Білого дому Каролін Левітт.

Наразі TikTok має в США понад 170 мільйонів користувачів. За оцінками політичних оглядачів, саме платформа відіграла ключову роль у передвиборчій кампанії Дональда Трампа 2024 року, дозволивши йому налагодити зв’язок із молодою аудиторією.

📢 «Ймовірно, строк буде подовжено ще раз. Я сподіваюся, що Китай підтримає це рішення», — прокоментував Трамп, згадавши у цьому контексті лідера КНР Сі Цзіньпіна.

☝️ Раніше розглядалася можливість створення нової компанії зі штаб-квартирою у США, яка мала б контролювати американську частину TikTok. Однак переговори щодо цього були призупинені після жорсткої відповіді Китаю на чергові підвищення митних тарифів з боку Вашингтона.

Раніше Дональд Трамп повідомляв, що веде перемовини з кількома компаніями, які можуть бути зацікавлені у придбанні TikTok. Серед потенційних покупців згадувалась Microsoft Corp.

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