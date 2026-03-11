Білий дім розглядає послаблення санкцій на російську нафту — CNN

Нафта рф може стати предметом часткового пом’якшення санкцій з боку США. У Білому домі розпочалися обговорення щодо можливого послаблення обмежень на експорт російської нафти на тлі різкого зростання світових цін на енергоносії. Про це у вівторок, 10 березня, повідомив телеканал CNN із посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, у Вашингтоні розглядають варіант тимчасового пом’якшення санкцій проти російської нафти, щоб збільшити глобальні поставки енергоресурсів. Такий крок, за задумом американської адміністрації, може допомогти стабілізувати ситуацію на світових енергетичних ринках.

Йдеться про компенсацію перебоїв із постачанням нафти через Ормузьку протоку, які протягом останнього тижня спричинили стрімке зростання цін на паливо.

Фактично можливість такого сценарію 9 березня підтвердив президент США Дональд Трамп під час пресконференції.

📢 За його словами, Вашингтон уже запровадив санкції проти низки держав, однак готовий тимчасово послабити деякі обмеження, «поки ситуація не вирівняється».

На тлі цих обговорень Міністерство фінансів США вже ухвалило окреме рішення щодо російської нафти. Зокрема, Індії надали тимчасовий дозвіл на купівлю партій російської сировини, які на момент ухвалення рішення вже перебували в танкерах у морі.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт запевнила, що цей крок не принесе росії значної фінансової вигоди. За її словами, мова йде про нафту, яка вже тривалий час перебувала у транспортуванні та фактично простоювала.

Однак такі сигнали з боку Вашингтона викликали занепокоєння серед європейських союзників США.

Під час зустрічі міністрів фінансів країн «Великої сімки» (G7) представники Європейського Союзу закликали американську сторону утриматися від кроків, які можуть послабити санкційний тиск на росію.

☝️ Європейські чиновники наголошують, що високі ціни на енергоносії можуть принести москві значні додаткові доходи.

Зокрема, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс підкреслив необхідність збереження санкційного режиму. За його словами, послаблення обмежень може допомогти росії наповнювати державний бюджет, що дозволить їй продовжувати війну проти України.

Паралельно у Конгресі США також пролунала критика таких рішень.

☝️ У вівторок демократичні законодавці закликали адміністрацію Дональда Трампа негайно скасувати дозвіл на продаж російської нафти Індії.

Як відомо, американська адміністрація пішла на тимчасове пом’якшення санкцій проти росії на тлі стрімкого зростання світових цін на енергоносії, спричиненого перебоями у постачанні нафти через Ормузьку протоку.