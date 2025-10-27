Білолуцька СВА приєдналася до проєкту «Пліч-о-пліч» для розвитку та відновлення громад

Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області офіційно приєдналася до національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», що спрямований на розвиток партнерських відносин між регіонами України. Про це у понеділок, 27 жовтня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

У жовтні в межах ініціативи було підписано кілька меморандумів про співробітництво між громадами Луганщини та Черкащини. А також з низкою громадських організацій і фондів. Головна мета цих домовленостей — забезпечення сталого розвитку, підтримка та відновлення регіонів, які зазнали руйнувань через війну.

Першими партнерами Білолуцької СВА стали Іркліївська сільська рада Золотоніського району та Водяницька сільська рада Звенигородського району Черкаської області. Підписані документи визначають модель взаємодії «громада-форпост — громада-партнер». Її суть полягає у спільній роботі над такими напрямами, як допомога внутрішньо переміщеним особам, забезпечення соціальної, медичної та психологічної підтримки населення, координація гуманітарної допомоги та залучення ресурсів від державних і міжнародних партнерів.

Також увагу приділено підтримці ветеранів війни та їхніх родин, проведенню культурно-освітніх заходів, тренінгів і молодіжних програм. А також зміцненню міжрегіональних зв’язків.

Окрім цього, Білолуцька СВА уклала меморандуми про співпрацю зі Степанківською сільською радою Черкаського району та низкою громадських організацій, серед яких ГО «Сталий розвиток держави», Черкаська обласна ГО «Ресурсний центр АНГО», Фонд Степанківської громади, ГО «Центр молодіжного лідерства «Пульс» та БО «Фундація «Паритет».

Одним із ключових напрямів партнерства стане створення сучасного освітньо-культурного простору у селі Голов’ятине Черкаської області. Там планується організовувати навчальні програми, культурні події та заходи, спрямовані на об’єднання мешканців різних регіонів.

📢 «Завдяки укладеним домовленостям ми створюємо умови для сталого розвитку громад, підвищення якості соціальних послуг, залучення інвестицій та збереження культурної спадщини. Ці меморандуми — основа тривалої та результативної співпраці у 2025–2026 роках», — зазначив начальник Білолуцької селищної військової адміністрації Олександр Козич.

Такі ініціативи вкотре підтверджують, що справжня сила України полягає у взаємопідтримці та єдності. Коли громади працюють пліч-о-пліч, народжується не лише спільна стійкість, а й віра у майбутнє країни.

👉 Нагадаємо, що Голова Луганської обласної державної адміністрації – начальник ОВА Олексій Харченко взяв участь у Регіональному форумі «Реагування на шкоду, завдану війною: побудова партнерства прифронтових громад», який відбувся 23–24 жовтня в Києві.