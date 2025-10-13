Понеділок, 13 Жовтня, 2025
Лозно-Олександрівська громада виділила 2 мільйони гривень на підтримку Захисників

Денис Молотов
Для посилення обороноздатності цього року Лозно-Олександрівська селищна військова адміністрація ухвалила рішення виділити два мільйони гривень на підтримку 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Зазначається, що кошти спрямовані на забезпечення першочергових потреб прикордонного підрозділу. Це має сприяти підвищенню рівня безпеки та ефективності виконання бойових завдань, які несуть військовослужбовці на лінії оборони.

Крім прямої фінансової підтримки прикордонників, громада реалізує три соціальні програми, спрямовані на допомогу військовим, ветеранам і членам їхніх родин.

Так, у межах Програми підтримки Захисників і Захисниць України, працівників ДСНС та членів їхніх сімей Лозно-Олександрівської селищної територіальної громади на 2024–2025 роки з місцевого бюджету вже перераховано 80 тисяч гривень. Ці кошти отримали восьмеро учасників бойових дій, які звернулися по допомогу.

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку громади на 2025–2027 роки, у серпні було надано щорічну грошову допомогу 14 військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях. Загальна сума виплат становила 140 тисяч гривень.

Також у межах Програми надання одноразової грошової допомоги населенню Лозно-Олександрівської селищної територіальної громади на 2024–2026 роки троє учасників бойових дій отримали допомогу на лікування. Загальна сума виплат склала 30 тисяч гривень.

Громада системно підтримує як оборонний сектор, так і соціальний захист військових та їхніх родин. Відповідні рішення свідчать про консолідацію місцевої влади навколо державних пріоритетів — зміцнення безпеки, турботи про захисників і підвищення життєстійкості громади під час війни.

👉 Також нагадаємо, що ще 37 мешканців Кремінської громади отримають матеріальну допомогу на загальну суму 489 тисяч гривень.

