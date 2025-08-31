Неділя, 31 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Біля Одеси цивільне судно підірвалося на вибухівці – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Біля Одеси цивільне судно підірвалося на вибухівці - ЗМІ

Біля узбережжя Одеси стався інцидент із цивільним судном, яке натрапило на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок цього пролунав вибух, але корабель не отримав серйозних ушкоджень і продовжив рух власним ходом. Серед членів екіпажу жертв або постраждалих немає. Про це в коментарі УНН повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

📢 «Ми можемо підтвердити, що стався вибух невстановленого вибухонебезпечного предмета, проте судно не зазнало суттєвих пошкоджень, іде своїм ходом. Серед екіпажу втрат нема. Судно цивільне. Факт підтверджуємо, робота з розмінування триває надалі», – зазначив представник ВМС.

За його словами, заходи щодо підтримки мінної безпеки проводяться постійно силами ВМС України та інших підрозділів. При цьому Плетенчук нагадав, що протягом останніх двох років подібних інцидентів у регіоні не траплялося.

📢 «Заходи для підтримки мінної безпеки відбуваються постійно силами Військово-морських сил та інших відповідних підрозділів. Ця робота непомітна, але вона тривала завжди і протягом двох років у нас подібних інцидентів не ставалося», – наголосив речник.

Водночас він визнав, що гарантувати стовідсоткову безпеку у морі практично неможливо, адже небезпечних предметів ще залишається чимало. Саме тому робота з їхнього виявлення та знешкодження триває безперервно.

📢 «Не зважаючи на всю цю роботу, яку ми робимо, на 100% гарантувати безпеку звісно важко. Якби Військово-морські сили не розміновували постійно тими силами, які в нас вже є, таких випадків було б у десятки разів більше. В цьому році ми виявили та знешкодили вже десятки таких предметів, зокрема з часів Другої світової війни», – підсумував Плетенчук.

Як уточнюють місцеві джерела, одразу після вибуху очевидці бачили дим, що підіймався з однієї частини корабля, а судно тимчасово втратило керування. Однак пошкодження виявилися незначними, і катастрофи вдалося уникнути.

Цей інцидент знову нагадав про масштабну проблему мінної небезпеки в Чорному морі. Попри постійну роботу військових і саперних команд, ризик залишається, і саме завдяки регулярному розмінуванню кількість подібних випадків суттєво знижена.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 31 серпня російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по місту Чорноморськ в Одеській області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

На росії під москвою потужно палає хімзавод. Відео

ВАЖЛИВО

Сійярто поскаржився, що ЄС не реагує на атаки України на «Дружбу»

ПОЛІТИКА

На Одещині сталась смертельна ДТП за участі мера Рені – ЗМІ

ПОДІЇ

Одещина під атакою: знеструмлено понад 29 тисяч абонентів

ВАЖЛИВО

Трамп: тристоронні переговори із Зеленським та путіним «відбудуться»

ВАЖЛИВО

182 боєзіткнення на фронті за добу: ЗСУ стримують наступ, ворог зазнає втрат – Генштаб

ВІЙНА

кремль перебільшує успіхи армії росії на фронті, щоб вплинути на Захід – аналіз ISW

ПОДІЇ

За добу відбулося 136 бойових зіткнень: ЗСУ стримують масовані атаки окупантів – Генштаб

ВІЙНА

На росії підірвано склад вибухових речовин на підприємстві ВПК рф

ВАЖЛИВО

Фейк постпредства Росії в ООН: у Росії знайшли притулок сім мільйонів українців, рятуючись від «утисків режиму Зеленського»

СТОПФЕЙК

Патріотичний забіг у Дніпрі: сотні учасників від Луганщини вшанували Героїв

ЛУГАНЩИНА

Зеленський поговорив із Моді про війну та мирні перспективи України

ВЛАДА

Попаснянська громада запускає програму підтримки ветеранського бізнесу

ЛУГАНЩИНА

Повідомлено про підозру 38 колаборантам із «парламенту лнр»

КРИМІНАЛ

Канцлер Німеччини заявив про можливий призов жінок на військову службу

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"