Біля Одеси цивільне судно підірвалося на вибухівці – ЗМІ

Біля узбережжя Одеси стався інцидент із цивільним судном, яке натрапило на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок цього пролунав вибух, але корабель не отримав серйозних ушкоджень і продовжив рух власним ходом. Серед членів екіпажу жертв або постраждалих немає. Про це в коментарі УНН повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

📢 «Ми можемо підтвердити, що стався вибух невстановленого вибухонебезпечного предмета, проте судно не зазнало суттєвих пошкоджень, іде своїм ходом. Серед екіпажу втрат нема. Судно цивільне. Факт підтверджуємо, робота з розмінування триває надалі», – зазначив представник ВМС.

За його словами, заходи щодо підтримки мінної безпеки проводяться постійно силами ВМС України та інших підрозділів. При цьому Плетенчук нагадав, що протягом останніх двох років подібних інцидентів у регіоні не траплялося.

📢 «Заходи для підтримки мінної безпеки відбуваються постійно силами Військово-морських сил та інших відповідних підрозділів. Ця робота непомітна, але вона тривала завжди і протягом двох років у нас подібних інцидентів не ставалося», – наголосив речник.

Водночас він визнав, що гарантувати стовідсоткову безпеку у морі практично неможливо, адже небезпечних предметів ще залишається чимало. Саме тому робота з їхнього виявлення та знешкодження триває безперервно.

📢 «Не зважаючи на всю цю роботу, яку ми робимо, на 100% гарантувати безпеку звісно важко. Якби Військово-морські сили не розміновували постійно тими силами, які в нас вже є, таких випадків було б у десятки разів більше. В цьому році ми виявили та знешкодили вже десятки таких предметів, зокрема з часів Другої світової війни», – підсумував Плетенчук.

Як уточнюють місцеві джерела, одразу після вибуху очевидці бачили дим, що підіймався з однієї частини корабля, а судно тимчасово втратило керування. Однак пошкодження виявилися незначними, і катастрофи вдалося уникнути.

Цей інцидент знову нагадав про масштабну проблему мінної небезпеки в Чорному морі. Попри постійну роботу військових і саперних команд, ризик залишається, і саме завдяки регулярному розмінуванню кількість подібних випадків суттєво знижена.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 31 серпня російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по місту Чорноморськ в Одеській області.