Австралія вже передала Україні більшість із 49 обіцяних танків Abrams

Австралія виконала більшу частину своїх зобов’язань у межах пакета військової допомоги для України, надавши основну масу з 49 бойових танків M1A1 Abrams, про які домовилися раніше. Про це 19 липня повідомило агентство Reuters із посиланням на міністра оборони Австралії Річарда Марлеса.

За його словами, решта танків буде доставлена у найближчі місяці, а поставки проходять згідно з графіком.

📢 «Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення росії», — наголосив міністр.

Ці поставки входять у пакет військової допомоги обсягом 245 мільйонів австралійських доларів (еквівалентно приблизно 160 млн доларів США), який Австралія передає Києву в межах підтримки від початку повномасштабного вторгнення рф.

Abrams для ЗСУ: старі машини — нове життя

Передача бойових танків M1A1 Abrams стала частиною ширшої ініціативи Австралії, спрямованої на переозброєння України за рахунок власних резервів. Ці машини вже були виведені з бойового складу австралійських Сухопутних військ у зв’язку з модернізацією озброєння.

Зокрема, у 2024 році стало відомо, що Австралія почала поетапно замінювати старі Abrams M1A1 на новітніші танки M1A2, які вона отримує зі США. Частина переданих Україні машин ще донедавна перебувала в арсеналах австралійської армії, але планувалася до списання.

Загалом Канберра вже надала Україні військової допомоги на суму 1,5 млрд австралійських доларів (близько 980 млн доларів США).

Проте шлях до передачі танків був не зовсім прямим. Ще у квітні 2025 року повідомлялося, що Австралія зіштовхнулася з труднощами в реалізації домовленостей через позицію США. Через це Австралія не могла погодити логістику або фінальні дозволи на передачу техніки. Як відомо, Abrams — це техніка американського виробництва, яка потребує відповідних експортних узгоджень.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що Уряд Австралії 26 червня ухвалив рішення про чергове розширення санкцій проти росії. Було включено до оновленого списку 37 фізичних осіб та 7 юридичних структур, що мають стратегічне чи економічне значення для російської економіки.