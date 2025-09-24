Авіаудар рф у Костянтинівці: двоє загиблих та восьмеро поранених

У місті Костянтинівка Донецької області внаслідок ранкового авіаудару російських військ загинули дві людини, ще восьмеро отримали поранення. Про це повідомила місцева обласна військова адміністрація (ОВА) у середу, 24 вересня.

За інформацією влади, росіяни скинули на населений пункт три авіабомби, що призвело до загибелі двох чоловіків віком 42 та 69 років. Серед восьми поранених одна людина перебуває у тяжкому стані, решта – із травмами середньої тяжкості.

Крім того, повідомляється про пошкодження 16 приватних будинків, трьох багатоповерхових будівель та одного автомобіля. Місцева влада звернулася до мешканців із закликом не ризикувати життям та за можливості евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

📌 Нагадаємо, що за добу 23 вересня російські війська вбили трьох цивільних на Донеччині. З них двох – у Костянтинівці, а також п’ятьох поранили.

☝️ Місцева ОВА ще раз закликає громадян дотримуватися правил безпеки та повідомляє, що комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків удару, відновленням пошкоджених будинків і інфраструктури.

👉 Також раніше було повідомлено, що в ніч проти середи, 24 вересня, російські війська здійснили атаку на Запоріжжя за допомогою безпілотників і двох фугасних авіабомб. Внаслідок ворожого удару у місті виникла пожежа