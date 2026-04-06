Атаки на енергетику рф викликають занепокоєння Заходу

Удари по енергетиці рф залишаються частиною стратегії України, попри заклики західних партнерів утриматися від атак на нафтогазову інфраструктуру росії. Це відбувається на тлі побоювань щодо можливого зростання глобальних цін на пальне в умовах геополітичної нестабільності. Про це повідомляє The Telegraph.

☝️ Атаки на стратегічні об’єкти

За даними журналістів, українські сили завдали ударів по ключових енергетичних об’єктах рф, зокрема по нафтоналивному порту «Приморськ» поблизу Санкт-Петербургу та нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Нижньогородській області.

Повідомляється про суттєві пошкодження інфраструктури. Пролунали чергові застереження з боку західних партнерів. Попри це, Київ продовжує реалізовувати підхід так званих «кінетичних санкцій», спрямованих на ослаблення економічного потенціалу держави-агресора.

Глибоке занепокоєння союзників

Американські посадовці раніше висловлювали занепокоєння щодо таких атак, зважаючи на ризики для світового енергетичного ринку. Особливо це актуально на фоні напруженості у регіоні Перської затоки та ситуації навколо Ормузької протоки.

Глава Офісу президента (ОПУ) України (колишній керівник Головного управління розвідки) Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg підтвердив отримання дипломатичних сигналів щодо можливого тимчасового припинення ударів.

📢 «Є певні сигнали щодо цього питання», — зазначив він, додавши, що занепокоєння союзників пов’язане зі стрімким зростанням цін на енергоресурси через конфлікти на Близькому Сході.

При цьому Кирило Буданов не уточнив, які саме країни зверталися до України, а також чи планує Київ змінювати свою тактику.

Паралельно українські військові демонструють результати на полі бою. За одну ніч було знищено російську техніку на суму близько 28 млн доларів. Також повідомляється про розвиток нових зразків озброєння, зокрема бронемашин Inguar-4.

На тлі цих подій Дональд Трамп робить різкі заяви щодо Ірану, а Угорщина посилює охорону газотранспортної інфраструктури, залучаючи військових.

☝️ Позиція України

Шостий президент України В. О. Зеленський заявив, що Україна дотримується принципу дзеркальної відповіді.

📢 «Ми готові припинити удари по їхній інфраструктурі лише у випадку аналогічних дій з боку росії», — наголосив він.

Водночас глава держави висловив сумнів щодо можливості оголошення загальної мобілізації у рф найближчим часом.

📊 Нагадаємо

Попри дипломатичні ініціативи США щодо досягнення умовного «енергетичного перемир’я», ситуація залишається напруженою.

Наразі Україна зосереджується на ураженні логістичних ланцюгів і ресурсної бази противника, демонструючи готовність діяти самостійно у питаннях національної безпеки. За словами В. О. Зеленського, поточна ситуація на фронті є найкращою для України за останні десять місяців.