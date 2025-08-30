Атака рф у ніч на 30 серпня: ППО України збила понад 540 цілей

У ніч проти 30 серпня російські війська здійснили чергову масштабну атаку по території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, агресор застосував ударні безпілотники типу «Shahed», ракети повітряного, наземного та морського базування. Загалом ворог випустив 582 засоби повітряного нападу, з яких українська протиповітряна оборона знешкодила 548 цілей.

Атака розпочалася після 19:00 і тривала всю ніч. З різних напрямків — Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у рф — було випущено 537 ударних БпЛА «Shahed» та безпілотників-імітаторів різних типів.

Крім того, російські війська атакували Україну й ракетами:

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із території Ростовської області та Краснодарського краю;

із території Ростовської області та Краснодарського краю; 37 крилатих та авіаційних ракет різних типів (Х-101, «Калібр», Іскандер-К, Х-59). Пуски здійснювалися з районів Саратовської області, акваторії Чорного моря та тимчасово окупованої Запорізької області.

За попередньою інформацією, станом на 09:00 українська ППО збила або подавила:

510 ворожих дронів « Shahed » та дронів-імітацій ;

; 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 ;

; 32 крилаті та авіаційні ракети.

Втім, повністю відбити атаку не вдалося. Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 дронів у семи різних місцях. Крім того, уламки збитих цілей падали на 21 локацію, що призвело до пожеж та руйнувань.

Окремо повідомляється, що під час нічної атаки постраждало Запоріжжя. Внаслідок ударів у місті загорілося підприємство. Інформація про постраждалих уточнюється.

Повітряні сили наголошують, що такий масований обстріл є черговим доказом тактики виснаження, яку застосовує росія. Українська система ППО продовжує успішно знищувати більшість повітряних цілей, але країна й надалі потребує додаткових засобів протиповітряної оборони від партнерів.

☝️ Також нагадаємо, що 28 серпня Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) «Роснафти», розташований у Самарській області на росії, повністю зупинив роботу після масштабної атаки безпілотників.