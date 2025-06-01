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Атака на Житомирщину: зафіксовано руйнування та пожежу

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Житомирщину: зафіксовано руйнування та пожежу

У ніч на суботу, 1 червня, Житомирщина опинилася під однією з найпотужніших повітряних атак з боку рф. Як повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко, ворог застосував ударні дрони та ракети.

📢 «Внаслідок атаки пошкоджено близько десяти об’єктів — це житлові будинки, господарчі споруди, а також одне цивільне підприємство», — повідомив очільник області.

Наразі на місцях подій працюють аварійні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків. У Житомирському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з підприємств — займання охопило 80 квадратних метрів покрівлі.

🔥 За даними ДСНС, пожежу вдалося локалізувати за 30 хвилин. Рятувальники зазначили:

📢 «Піротехніки ДСНС провели обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. За попередньою інформацією, загиблих чи поранених немає».

📌 Атака на Житомирщину стала частиною масштабного авіаційного удару рф по всій території України, під час якого, за офіційною інформацією Повітряних сил ЗСУ, було задіяно рекордні 479 засобів повітряного нападу — у тому числі ударні дрони типу «Shahed» та крилаті ракети.

Українське ППО знищило 210 безпілотників і три ракети, ще 172 дрони були локаційно втрачені або пригнічені засобами РЕБ.

🛑 Водночас тривала спецоперація СБУ з ураження стратегічної авіації рф. Дрони української спецслужби атакували літаки, що беруть участь у щоденних бомбардуваннях України. На цей момент відомо про знищення понад 40 ворожих літаків, у тому числі на аеродромі “Белая” в тилу на росії.

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