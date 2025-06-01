Майже 500 дронів та ракет: рекордна повітряна атака по Україні за ніч

У ніч проти суботи, 1 червня, Україна зазнала наймасштабнішої повітряної атаки від початку повномасштабного вторгнення. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські війська атакували загалом 479 засобами повітряного нападу, серед яких дрони, крилаті та балістичні ракети.

📢 «З вечора 31 травня ворог випустив 472 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів, 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, а також 4 крилаті ракети повітряного й наземного базування Х-101 та Іскандер-К», – йдеться в офіційному зведенні Повітряних сил.

Найінтенсивніше атаки припали на Харківську, Сумську, Житомирську, Одеську, Донецьку, Дніпропетровську та Запорізьку області. Зафіксовано влучання у 18 населених пунктах.

Станом на 13:30 Повітряні сили повідомили про знищення 385 повітряних цілей, зокрема:

210 ударних БпЛА типу «Shahed» та дронів інших типів;

«Shahed» та дронів інших типів; 3 крилаті ракети типу Х-101/Іскандер-К.

📌 213 дронів збито вогневими засобами ППО, ще 172 – пригнічені радіоелектронною боротьбою (РЕБ) або локаційно втрачені.

📢 «Це була найпотужніша комбінована повітряна атака на нашу державу. Оборонці неба діяли на сході, півдні, півночі, заході й у центрі країни», – зазначили в Повітряних силах.

🔻 Тим часом Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію в тилу на росії, метою якої є знищення ворожої бомбардувальної та стратегічної авіації. За попередніми даними, уражено понад 40 літаків, що регулярно завдавали ударів по українських містах.

☝️ Також раніше в неділю, 1 червня, стало відомо про черговий злочин російських окупантів проти українських військових. Як офіційно зазначили Сухопутні війська ЗСУ, ворог завдав ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ.