Представники прокуратур Польщі, Німеччини, Литви та Болгарії планують зустрітися на початку грудня, щоб розпочати процедуру створення спільної слідчої групи. Про підготовку зустрічі 23 листопада повідомив кореспондент польського радіо RMF FM Кшиштоф Засада з посиланням на неофіційні джерела.

Підпали сталися протягом неповного місяця. Слідчі хочуть зіставити обставини трьох нападів, встановити всіх учасників та з’ясувати, від кого вони отримували вказівки. Спільна група дозволила б прокурорам і слідчим напряму обмінюватися доказами, зібраними в різних країнах, і погоджувати подальші дії. Для цього компетентні органи держав-учасниць мають укласти окрему угоду.

Що встановили слідчі в Польщі, Болгарії та Литві

У Польщі 23 вересня пожежа пошкодила наземну станцію «Starlink» у селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства. Національна прокуратура підтвердила підпал і повідомила про значні матеріальні збитки. За версією польського слідства, виконавці могли діяти за вказівкою російських спецслужб, щоб порушити супутниковий інтернет-зв’язок у Польщі та інших країнах Центральної і Східної Європи.

Двох підозрюваних у польській справі затримали в Німеччині за європейськими ордерами на арешт. За інформацією RMF24 від 23 листопада, протягом двох тижнів німецька сторона може вирішити, чи передавати цих чоловіків Польщі. Дата самої передачі залишається відкритою.

У Болгарії 9 жовтня загорілися антени Starlink поблизу Софії. Софійська міська прокуратура висунула двом громадянам Німеччини обвинувачення в умисному підпалі. За виданими в Болгарії європейськими ордерами обох затримали в німецькому Дуйсбурзі.

У Литві 18 жовтня у Вільнюсі підпалили наземне обладнання супутникового зв’язку «Starlink» на території приватної компанії. Литовські слідчі встановили зв’язок із болгарською справою. Двох чоловіків, затриманих за ордерами Болгарії, 27 жовтня визнали підозрюваними й у Литві. Вільнюська окружна прокуратура розслідує напад як терористичний акт. Чи пов’язаний із цими двома епізодами також підпал у Польщі, мають з’ясувати під час подальшого розслідування.