Стратегічна авіація росії палає: СБУ провели спецоперацію

У неділю, 1 червня, стало відомо, що на росії масово знищується стратегічна бомбардувальна авіація. Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в СБУ, це результат спецоперації, яку прямо зараз реалізує Служба безпеки України в тилу рф.

📢 «Просто зараз дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоденно бомбардують українські міста. Уже відомо про ураження понад 40 одиниць ворожої авіатехніки. Зокрема, зафіксовано масштабну пожежу на аеродромі Белая», — повідомили джерела.

☝️ Спецоперація отримала назву «Павутина», а попередні втрати російської авіації, за оцінками спецслужб, становлять понад 2 мільярди доларів США.

У розпорядженні джерел з’явилось відео, на якому чути голос голови СБУ Василя Малюка. Він коментує знищення аеродрому словами:

📢 «Ось так файно виглядає зараз аеродром Белая, стратегічна ворожа авіація».

СБУ масово атакує аеродроми РФ, відомо про ураження 40 стратегічних бомбардувальників – джерело https://t.co/On2tem0k7e pic.twitter.com/wahCpnUZyp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 1, 2025

🔻 За словами очевидців, дрони вилітають із фур, які дістаються глибоко в тил противника — зокрема в Мурманську область. Російські ЗМІ повідомляють, що одного з водіїв вантажівки затримала поліція. Він міг не знати про вантаж, що перевозив.

☝️ Нагадаємо, раніше, 7 травня, безпілотники вже влучали по аеродрому Шайковка в Калузькій області, де базуються ракетоносці Ту-22М3 та зберігаються ракети Х-22. Також тоді було уражено авіабазу Кубінка в московській області — на ній дислокуються літаки Су-27 і МіГ-29.

📌 На росії два обвали мостів, що сталися 31 травня – 1 червня в Брянській і Курській області, намагаються кваліфікувати як наслідки підривів. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Слідчого комітету рф у неділю, 1 червня, однак згодом згадки про «теракт» із повідомлень зникли.