Партнерський матеріал надано Independence Avenue Media. Публікується за згодою правовласника. Автор: Ія Меурмішвілі

Розмови про перебудову європейської безпеки дають путіну змогу відкладати припинення вогню в Україні. Так російську переговорну тактику оцінює колишній прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. В інтерв’ю Independence Avenue Media він пояснює: що ширшим стає перелік тем для обговорення, то легше Москві уникати рішення про зупинення бойових дій.

За оцінкою Більдта, Кремль розраховував домовитися з Дональдом Трампом, а потім його руками домогтися поступок від Зеленського. Цьому завадила, зокрема, європейська підтримка України. Самій Європі дипломат радить користуватися своїм правом відмовити: її держави можуть не погоджуватися на перегляд правил власної безпеки.

Шлях до припинення вогню Більдт пов’язує з посиленням тиску на росію та здатністю України захищатися. На його переконання, вирішальним стане момент, коли в кремлі усвідомлять, що продовження війни лише погіршує їхнє становище. Водночас навіть зупинення бойових дій залишить чимало невирішених політичних питань.

Про помилки американських перемовників, українські військові можливості та перспективи захисту неба України силами НАТО — у розмові Карла Більдта з головною редакторкою Independence Avenue Media Ією Меурмішвілі.

Інтерв’ю записано 24 листопада 2026 року та відредаговано для стислості й зрозумілості.

Інтерв’ю

Ія Меурмішвілі, головна редакторка Independence Avenue Media: Нещодавно ви опублікували статтю, у якій стверджуєте, що єдине, про що варто говорити з росією, це припинення її війни проти України. Що спонукало вас написати цю статтю?

Карл Більдт, колишній прем’єр-міністр Швеції: Мене спонукало до цього те, що війна триває, і пріоритет очевидний: її потрібно зупинити. Припинення війни ще не означає миру, адже після того, як замовкнуть гармати й перестануть падати бомби, залишиться чимало різних питань, які необхідно буде вирішити. Але доки стріляють гармати й падають бомби, я не думаю, що вдасться досягти прогресу у вирішенні деяких важливих політичних питань, які стоять перед нами.

Тож пріоритет зупинити війну, припинити вогонь. І я вважаю, що всі зусилля мають бути зосереджені на створенні умов для цього. А це значною мірою, якщо не цілковито, залежить від посилення тиску на росію. Необхідно дати зрозуміти російському керівництву, президенту та всім у його оточенні, хто може мати бодай якийсь вплив, що вони не лише не мають жодних шансів на перемогу, а й насправді матимуть усе більше проблем, чим довше відкладатимуть припинення вогню.

IAM: Ви вже тривалий час критикуєте переговорну тактику американської сторони, зокрема спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Чому?

Більдт: Президент Трамп рухався у правильному напрямку, закликаючи до припинення вогню, аж до зустрічі в Анкориджі [саміт Трампа і путіна на Алясці у серпні 2025 року]. Там путіну, очевидно, вдалося переконати його перейти до іншої стратегії, яка полягала в тому, що припинення вогню не буде, а для завершення війни спочатку необхідно домогтися значних поступок від України.

Фактично Трамп взявся тиснути на Зеленського, щоб той погодився на певну версію російських вимог. Саме цього намагався домогтися пан Віткофф, а росіяни намагалися зацікавити його економічними пропозиціями, щоб спонукати Трампа й надалі рухатися в цьому напрямку. На мою думку, ця стратегія від самого початку була приречена на провал, і, як бачимо, досі вона не принесла результатів.

Саме на цьому, на мою думку, зараз і варто зосередитися: переконати американців, що тепер і вони мають чинити тиск на росію, щоб домогтися припинення вогню.

IAM: Ці переговори переросли у щось інше. Спочатку йшлося про переговори між США, росією та Україною щодо припинення вогню або досягнення миру, а тепер ми говоримо про значно ширше питання, про архітектуру європейської безпеки. Як ми до цього дійшли? Чому, на вашу думку, президент росії путін хоче обговорювати цю тему?

Більдт: Думаю, він хоче говорити практично про все, окрім припинення вогню. Коли він порушив питання архітектури європейської безпеки напередодні переговорів в Абу-Дабі кілька тижнів тому, то, на мою думку, зробив це, щоб послабити тиск на росію щодо припинення вогню. Це був відволікальний маневр. росіяни не запропонували нічого особливого. Вони лише нагадали про те, що говорили у грудні 2021 року. Тоді це не сприймали серйозно, а зараз сприймають ще менш серйозно.

До того ж жодних предметних переговорів із цих питань не було. Тож, на мою думку, це був спосіб уникнути обговорення головного питання, і, відповідно, це ні до чого не призведе. Як я вже казав, після завершення війни, коли ми розпочнемо тривалі переговори з росією, безумовно, будуть питання щодо заходів зміцнення довіри, можливо, контролю над озброєннями або інших пов’язаних із цим тем, які можна було б або навіть варто було б винести на обговорення. Але очевидно, що ми ще не на цьому етапі.

IAM: Чи вважаєте ви, що Європа має достатньо важелів впливу, щоб брати участь у цих переговорах? Чи має Європа бути присутньою на них?

Більдт: Що стосується європейського безпекового порядку, то європейці мають величезні важелі впливу. У нас є чинний порядок європейської безпеки, закріплений Гельсінськими угодами, Паризькою хартією та іншими документами. Європейці можуть просто сказати «ні» будь-яким змінам, і, на мою думку, саме так вони й мають вчинити. Тож відповідь «ні» сама по собі є важелем впливу.

Що стосується переговорів загалом, то, на мою думку, європейці мають значні важелі впливу, адже тепер, коли американці перемикнули свою увагу на інші питання, саме європейська підтримка є необхідною умовою того, щоб українці могли захищатися. І саме тому ми бачимо, що росіяни, або ж Кремль, дедалі більше дратуються через європейців. Вони розуміють, що їхній початковий задум, домовитися з Трампом, а потім змусити Зеленського через Трампа прийняти цю домовленість, не працює. І одна з причин цього полягає у потужній фінансовій та політичній підтримці Зеленського з боку Європи. Тож вони не можуть обійти європейців, хоч би як їм цього хотілося. Європейці, можливо, й не сидять за столом переговорів, але за цим столом нічого не відбувається. Можна сказати, що європейці визначають умови переговорів, навіть не бувши за столом.

IAM: Ви стверджували, що доля цієї війни вирішуватиметься не за столом переговорів, а на полі бою. Нещодавно ви також звернули увагу на величезні втрати росії на фронті. Як, на вашу думку, розвиватиметься ситуація на полі бою?

Більдт: Ситуація на полі бою, безумовно, матиме критичне значення, але доля війни, по суті, вирішиться в Кремлі, коли там зрозуміють, що не можуть перемогти на полі бою. Тож ситуація на фронті є надзвичайно важливою, але вирішальними будуть висновки, які Кремль зробить зі своєї нездатності просуватися на полі бою.

Війна за своєю природою є дуже непередбачуваною справою. Але наразі ми можемо констатувати, що у 2025 році росіянам не вдалося суттєво змістити лінію фронту. У 2026 році їм також не вдалося досягти значного просування. Вони говорять про якісь незначні зміни у відсотках, але, по суті, вони застрягли, контролюючи менш як 20% території України.

Чи можуть вони здійснити значний прорив і захопити решту Донецької області, що, схоже, є їхньою головною метою? Це може статися. Але я не зустрічав нікого, хто справді вірив би, що це станеться. Саме тому, думаю, у певний момент путін перестане вірити цим неправдивим доповідям про те, що він захоплює одне село за іншим, і зрозуміє, що практично нічого значущого не захоплює, а насправді поступово починає програвати. І що довше він відкладатиме припинення вогню, то гіршою для нього ставатиме ситуація.

IAM: Окрім втрат на полі бою та величезних людських втрат, яких зараз зазнає росія, чи бачите ви інші чинники, які могли б змусити путіна усвідомити, що він не може виграти цю війну?

Більдт: Так. Окрім цього чинника, який, як ми погодилися, є вирішальним, наступним важливим моментом, безумовно, є усвідомлення ним того, що європейська підтримка України не слабшає. Можливо, він сподівався, що ті чи інші внутрішньополітичні події в окремих країнах змусять європейців відмовитися від підтримки України. Цього не станеться. У низці країн будуть дебати, будуть дискусії, але я не бачу жодних ознак, абсолютно жодних ознак, суттєвого послаблення підтримки України цього чи наступного року. Звісно, майбутнє непередбачуване, але в осяжній перспективі я таких ознак не бачу.

Крім того, навіть якщо путін, можливо, вже втратив надію на те, що Трамп змусить Зеленського піти на поступки, адміністрація Трампа все ж залишається вигідною для росії. Після проміжних виборів ми не знаємо, наскільки обмеженими у своїх діях будуть Трамп та його оточення. Але в Кремлі, очевидно, мають усвідомлювати, що в певний момент політика США може почати змінюватися в ще менш сприятливому для росії напрямку. І це може стати ще одним стимулом для них принаймні припинити активну фазу війни.

IAM: Це цікаво, але чи означає це також, що зараз вони активізують свої зусилля? Якщо так, то в чому це проявлятиметься?

Більдт: Вони активізують свої зусилля в різних напрямках. Намагаються зацікавити Віткоффа та Кушнера різними ідеями. Думаю, різноманітні економічні схеми все ще залишаються на порядку денному. Нещодавно я бачив досить цікаве інтерв’ю Дональда Трампа, в якому він розповідав, як путін запевняв його, що вибори, які Трамп програв, були масштабно сфальсифіковані. Тобто путін маніпулює Трампом у найбільш очевидний спосіб, сподіваючись, що той допоможе чинити тиск на Зеленського.

І, звісно, американці можуть затримувати різні постачання. Як ви, можливо, бачили, у Financial Times з’явилася інформація про те, що американська сторона затримує постачання американських систем озброєння, за які вже заплатили європейці. Чи це бюрократична плутанина в Пентагоні, чого не можна виключати, чи навмисні затримки, чого також не можна виключати, ми не знаємо. І росіяни, безумовно, можуть сподіватися на подібні ситуації, щоб посилити тиск на Київ.

IAM: Попри ці затримки та певні труднощі з постачанням зброї Україні, ми спостерігаємо зовсім іншу картину. Українці потопили російський корабель неподалік узбережжя Лівії. Це досить далеко від Чорного моря. Про що це вам говорить? Чи почала Україна атакувати російські об’єкти далеко за межами власних територіальних вод і території? Як ви вважаєте, це хороша чи погана ідея?

Більдт: Думаю, це неминучий наслідок того, що дві країни перебувають у стані війни. І якщо Україна має можливість завдавати ударів по російських військових об’єктах в інших місцях, вона, безумовно, це робитиме і, з погляду міжнародного права, має на це повне право.

Певною мірою ми спостерігаємо те саме й тут, у Балтійському морі. Днями українці завдали удару по російському судну, яке забезпечувало постачання Калінінграда. Як саме вони це зробили, я не знаю, але це була рухома ціль у Фінській затоці. Очевидно, що українці продовжують розвивати власні військові спроможності незалежно від американських постачань і здатні робити те, що, на мою думку, впливатиме на ухвалення рішень у Кремлі. Ми бачили удар по Керченському мосту. За винятком самого Кремля, Керченський міст, імовірно, був найбільш захищеним об’єктом Росії з погляду різноманітних засобів протидії та систем оборони. Але українцям вдалося подолати цей захист у доволі винятковий спосіб.

IAM: Як, на вашу думку, розвиватиметься ця ситуація? Чи зможе Україна продовжувати або навіть посилювати такі операції, якщо американська підтримка стане ще меншою, ніж зараз?

Більдт: Думаю, що зможе. Це буде складніше. Але візьмімо операції в Керченській протоці та Фінській затоці. Обидві, вочевидь, були проведені без використання Starlink чи інших подібних засобів зв’язку. Тож українці, очевидно, знайшли спосіб це робити. Це стосується й деяких інших ударів по нафтопереробних заводах далеко вглибині росії. Вони знайшли способи здійснювати такі операції самостійно, використовуючи різні технологічні рішення. І через шість чи дванадцять місяців їхні можливості діяти самостійно можуть стати ще більшими.

Звісно, вони хочуть отримувати американську підтримку. Вона важлива для них. Але також цілком очевидно, що вони докладають значних зусиль для створення систем, які дозволять їм бути менш залежними від американців. І так само очевидно, що вони вже починають досягати в цьому успіху.

IAM: Пане прем’єр-міністре, ми щойно стали свідками того, як дві російські ракети увійшли в повітряний простір Польщі, а отже, і НАТО. У повітря підняли винищувачі, пролунали заяви, зокрема від генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який сказав, що Альянс захищатиме кожен сантиметр польської території, а отже, і території НАТО. Як ви це оцінюєте? Чи випробовує росія НАТО? І як ви оцінюєте реакцію Альянсу?

Більдт: Я поки що не ознайомився з усіма подробицями. Чи були це навмисні дії росіян, чи, що я досі вважаю більш імовірним, йшлося про кілька крилатих ракет, які були частиною масштабної атаки на захід України, що відбувалася в той час? Ми знаємо, що по заходу України було завдано масованого удару крилатими ракетами. Можливо, дві чи три з них відхилилися від курсу й потрапили на територію Польщі. На мою думку, це найбільш імовірний сценарій. Але це також могло бути зроблено навмисно. Ми не знаємо.

НАТО відреагувало, піднявши в повітря винищувачі. Збити ракети не вдалося. Можливо, часу на реагування було надто мало. Ракети пролетіли відносно невелику відстань у польському повітряному просторі. Це означає, що до падіння вони перебували в ньому лише кілька хвилин, а за таких умов дуже складно відреагувати достатньо швидко. Але винищувачі підняли в повітря, і це було важливо.

IAM: Чи бачите ви можливість того, що НАТО забезпечуватиме захист повітряного простору принаймні над західною частиною України? Це питання обговорюється вже досить давно. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський є одним із найактивніших прихильників цієї ідеї, яка передбачає захист західної України від усіх повітряних цілей, що летять із росії в напрямку НАТО. Чи вважаєте ви, що зараз ця ідея набуває більш реальних обрисів? Чи очікуєте ви якихось кроків у цьому напрямку з боку НАТО?

Більдт: Наразі я цього не бачу, але припускаю, що фахівці у штабах готують документи, в яких аналізують такі можливості. Це потребувало б розгортання досить значних сил і засобів на заході України. Навіть якби винищувачі могли діяти з баз у Польщі, це вимагало б значних ресурсів в Україні, а також запровадження системи розпізнавання «свій-чужий». Адже зараз Україна має багато систем протиповітряної оборони, які, по суті, стріляють по всьому, що перебуває в небі, оскільки все, що там перебуває, є ворожим. Якщо там також літатимуть літаки НАТО, необхідно буде врегулювати це питання, щоб уникнути випадків дружнього вогню.

Тож це складне питання. Наразі я не бачу руху в цьому напрямку, але сподіваюся, що відповідні документи готуються і є люди, які намагаються розібратися з усіма складнощами, щоб з’ясувати, чи можна буде реалізувати цю ідею в майбутньому.

IAM: Чи вважаєте ви, що після проміжних виборів у США напруженість у відносинах Вашингтона з європейськими столицями та Брюсселем дещо спаде? Як європейці сприймають результати проміжних виборів у США?

Більдт: Я не бачу перспективи швидкого послаблення напруженості. Проблема була не в Конгресі. Проблема була в Білому домі. І єдина зміна, яку ми побачили в Білому домі, полягає в тому, що Стівен Міллер став головою апарату Білого дому. Це можна трактувати як завгодно, але важко уявити, що це сприятиме швидкому послабленню напруженості у трансатлантичних відносинах з різних питань.

Президент Трамп, Стівен Міллер, міністр оборони США Піт Гегсет та інші, найімовірніше, залишатимуться на своїх посадах ще понад два роки. Саме вони, а також міністр фінансів США Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Латнік та інші, хто займається питаннями торгівлі, залишаються при владі. І саме вони становлять більшу проблему з погляду трансатлантичних відносин.

З Конгресом, який буде більш відкритим до традиційних поглядів на безпеку та трансатлантичні відносини, працювати буде значно легше. Відбуватимуться слухання, конгресмени чинитимуть тиск і матимуть більше можливостей формувати позиції, ніж раніше. Але рішення, як і раніше, ухвалюватимуться виконавчою владою та президентом.