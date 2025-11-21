3I/ATLAS: крізь Сонячну систему з новими загадками

Міжзоряна «комета» або просто – об’єкт 3I/ATLAS привернув увагу людства саме в той момент, коли Земля бореться з власними викликами — від політичних криз до зростання глобальної напруги. Її поява у Сонячній системі стала не лише астрономічною подією, але й нагадуванням про те, що космос здатен надсилати сигнали, які змінюють наукові уявлення. Цей «невідомий об’єкт», як його називали у перші години після виявлення, виявився справжнім носієм давньої історії Всесвіту і, за оцінками науковців, може бути старшим за саму Землю. Оприлюднені напередодні дані NASA спростували чутки про штучне або позаземне походження комети, водночас показавши, наскільки мало людство знає про інші зоряні системи.

Комету 3I/ATLAS зафіксували 1 липня 2025 року за допомогою чилійської системи Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), яка зазвичай відстежує небезпечні астероїди. Перші спостереження одразу викликали подив: гіперболічна траєкторія, не схожа на орбіти об’єктів Сонячної системи, свідчила про міжзоряне походження. Вчені коментували цю особливість з особливим інтересом:

📢 «Це не гість, який планує залишитися, — це швидкоплинний візитер з іншого зоряного дому», — зазначали вони в перші дні після відкриття.

Уже 2 липня Minor Planet Center офіційно ідентифікував 3I/ATLAS як третій міжзоряний об’єкт, після відомих ‘Oumuamua (2017) та 2I/Borisov (2019).

ℹ️ Індекс «I» у назві традиційно позначає міжзоряний статус, а ATLAS — телескоп-відкривач.

Астрономи NASA, вивчаючи траєкторію та поведінку комети, оцінили розмір її ядра в діапазоні від 440 метрів до 5,6 кілометра. Попри відносно невеликий масштаб, цього достатньо для формування помітної хмари з газу та пилу.

21 липня Hubble Space Telescope зафіксував комету на відстані 277 мільйонів миль від Землі, а в серпні James Webb Space Telescope (JWST) провів спектральний аналіз, який виявив суміш льоду, пилових часток і органічних молекул. Ці дані вказують на вік принаймні 4,5 мільярда років.

Провідний астроном NASA Ашок Кумар пояснив значущість відкриття:

📢 «Ця комета — як капсула часу з епохи формування зірок. Її склад може розповісти про хімію в зоряних системах, подібних до тих, де народилося наше Сонце».

☝️ Однак, динаміка руху 3I/ATLAS викликала нові запитання. На вході в Сонячну систему комета рухалась зі швидкістю 221 000 км/год, а під час перигелію — наприкінці жовтня — прискорилася до 246 000 км/год.

Місія MAVEN 28 вересня зафіксувала ультрафіолетові сліди водневого випаровування, а апарати PUNCH між 20 вересня та 3 жовтня зафіксували короткий пиловий хвіст праворуч від ядра.

Дані NASA, опубліковані 20 листопада, стали частиною унікальної кампанії: у спостереженнях одночасно брали участь Hubble, JWST, марсоходи Perseverance, орбітери Mars Reconnaissance Orbiter і MAVEN, а також апарати Europa Clipper та Psyche, які спостерігали об’єкт з віддалених позицій.

Попри науковий консенсус, комета привернула увагу прихильників гіпотез про штучне походження

Гарвардський астроном Амі Лоеб, відомий своїми припущеннями щодо ‘Oumuamua, у листопаді припустив, що «аномалії» руху комети можуть свідчити про 40% ймовірність штучного походження. Він запитував:

📢 «Чому вона не має класичного хвоста? Чи це термічний щит від невідомого джерела енергії?»

NASA ж категорично відкидає такі твердження: 19 листопада асоційований адміністратор Аміть Кшатрія заявив, що об’єкт демонструє типову поведінку комет із газовими джетами через нагрів льоду.

📢 «Ніяких слідів технологій — лише космічний лід», — додав він, посилаючись на дані місій Swift та TESS.

На тлі урядового шатдауну у США до аналізу ситуації долучилися навіть оборонні структури.

DefenseScoop 4 листопада повідомив, що NASA консультує конгресменів, які вимагають додаткових зображень. All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) підтвердив, що 3I/ATLAS не належить до UAP і не становить жодної небезпеки для Землі.

Найближче зближення з нашою планетою — 1,8 астрономічної одиниці, або приблизно 270 мільйонів кілометрів. При цьому після перигелію комета стала у п’ять разів яскравішою завдяки блакитному відтінку, який спричинив заряджений CO⁺. ESA зазначає:

📢 «Вона вже минала Марс, тепер прямує геть — це наш останній шанс вивчити позаземний ‘рецепт’ комет».

Науковці додають, що 3I/ATLAS може надати відповіді на питання про галактичну міграцію. Аналіз показує: об’єкт міг походити з товстого диска Чумацького Шляху. А батьківська зірка, ймовірно, мала низький вміст металів — приблизно на 40% менше, ніж Сонце. Це робить 3I/ATLAS унікальною: лише третій міжзоряний гість в історії спостережень і перший, для якого NASA залучила настільки велику кількість космічних апаратів. Критики, включно з Лоебом, наполягають на “аномаліях”, але звітність Hubble і JWST демонструє природне походження комети.

Поки міжзоряна комета віддаляється, астрономи закликають навіть аматорів долучатися до спостережень. Ашок Кумар підсумував:

📢 «3I/ATLAS нагадує: Всесвіт повний сюрпризів, і ми тільки-но почали розмовляти з сусідами».

Чи відкриє вона ще нові таємниці, чи просто зникне у темряві міжзоряного простору — покаже час. Але вже зараз зрозуміло: її поява змінила наше розуміння космосу.