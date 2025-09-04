путін використає захоплені території як плацдарм проти ЄС – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодні територіальні поступки не принесуть миру, а лише створять нові загрози для України та Європи. Про це він сказав у середу, 3 вересня, в інтерв’ю французькому виданню Le Point.

📢 «Деякі ЗМІ стверджують, що якщо українські солдати підуть зі східних регіонів нашої країни, то там відновиться мир. Але це неправда. путін захопив Крим, щоб використати його як плацдарм для оточення півдня. У 2014 році він захопив частину сходу нашої країни, щоб використати його як плацдарм для повної окупації цих регіонів. Якщо завтра ми якимось чином підемо з Донбасу, чого не станеться, ми відкриємо путіну незахищений простір, поруч з півторамільйонним містом Харків. Він також захопив би промисловий центр Дніпра. Це відкрило б для нього нові можливості», – заявив Зеленський.

За його словами, росія завжди використовує захоплені території не для стабілізації, а як базу для подальшої агресії. Він підкреслив, що саме тому поступки не зупинили б війну, а лише розширили б її масштаби.

Зеленський також закликав європейців мислити стратегічно та уявити наслідки реалізації планів кремля.

📢 «Якби путіну вдалося захопити всю нашу країну, він використав би її так само, як плацдарм. Зробить він це чи ні, залежатиме від того, наскільки сильною буде Європа. Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, то постраждає від дій росії», – пояснив він.

Зеленський нагадав, що між москвою і Парижем менше ніж 3 000 кілометрів. Водночас сучасні ракети, які росія застосовує проти України, вже мають дальність 2 500 км.

📢 «Ми й самі маємо ракети з радіусом дії 3 000 кілометрів. І війна стимулює технологічний розвиток тут, в Європі, але також і в росії. З таким технологічним розвитком вже не може бути ніяких віддалених воєн. Повірте мені, через два роки у росіян буде багато ракет – і у нас теж – з радіусом дії 5 000 кілометрів. Море нікого не захистить, океан нікого не захистить. У цьому відношенні зброя, яку використовує росія сьогодні, не так вже й відрізняється від ядерних засобів доставки», – деталізував Зеленський.

Він підкреслив, що майбутнє Європи напряму залежить від стійкості України, адже саме це визначить, де проходитиме східний кордон континенту.

📢 «Якщо Україна не встоїть, цей кордон буде Польщею або навіть Німеччиною. Колись Європа була поділена таким чином. Східний кордон Західної Німеччини був кордоном західного світу», – нагадав президент.

☝️ Зеленський акцентував, що подальший розвиток подій безпосередньо пов’язаний з тим, наскільки далеко дозволять розширити свої амбіції російському керівництву та рашизму в цілому.

☝️ Нагадаємо, що 3 вересня глава держави прибув до Парижа для участі у саміті «Коаліції охочих», де обговорюються гарантії безпеки для України.

👉 Також раніше стало відомо, що в Україні може реалізуватися сценарій Південної Кореї. Це коли після війни країна не підписує мирний договір, але з часом досягає стабільності та розвитку.