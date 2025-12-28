Зустріч Зеленського та Трампа: «Ми на фінальному етапі»

28 грудня у США розпочалася зустріч шостого президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. О 20:30 за київським часом лідери зустрілися біля резиденції американського президента Мар-а-Лаго, після чого поспілкувалися з представниками преси. Про це стало відомо з трансляції «Суспільного».

📢 Дональд Трамп заявив, що сторони перебувають на завершальному етапі переговорного процесу щодо припинення війни в Україні.

— «Ми вже на фінальному етапі перемовин. Це (війна в Україні, — авт.) або припиниться, або буде тривати ще довго», — наголосив президент США.

За словами Трампа, російський диктатор володимир путін серйозно налаштований на укладення мирної угоди. Водночас росія, як він зазначив, також зазнає втрат унаслідок українських ударів. Американський лідер підкреслив, що і президент України, і президент росії прагнуть миру.

☝️ Окремо Трамп звернув увагу на «величезні економічні переваги для України» у разі досягнення мирної домовленості.

Зі свого боку Володимир Зеленський повторив, що мирну угоду між Україною та США узгоджено приблизно на 90%.

Згідно з оприлюдненими кадрами з Мар-а-Лаго, зустріч проходить у форматі обіду української та американської делегацій, які очолюють президенти двох країн.

Також повідомляється, що Дональд Трамп напередодні провів телефонну розмову з володимиром путіним, а після завершення переговорів із Зеленським президенти США та росії планують поспілкуватися знову.