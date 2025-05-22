Уряд США офіційно прийняв літак від Катару для Трампа

Уряд Сполучених Штатів офіційно прийняв від уряду Катару широкофюзеляжний пасажирський літак Boeing 747. Повітряне судно розглядається як потенційна основа для нового президентського борту. Відповідну заяву 21 травня зробив офіційний представник Пентагону Шон Парнелл, повідомляє видання The New York Times.

📢 «Міністр оборони Піт Геґсет прийняв Boeing 747 від Катару відповідно до чинних федеральних правил і процедур», — наголосив речник Міністерства оборони США.

Водночас за словами Парнелла, американське оборонне відомство вже працює над оцінкою необхідних технічних змін. Саме тих, що дозволили б зробити цей борт придатним для використання як повноцінний літак для перевезення президента. Йдеться, зокрема, про заходи безпеки, комунікаційні системи, системи оборони від ракет та інші критично важливі модифікації.

📢 «Пентагон забезпечить дотримання всіх вимог безпеки та функціональності для літака, призначеного для транспортування глави держави», — додав представник оборонного відомства.

Проте у самому Пентагоні визнають, що процес адаптації цивільного літака до вимог президента США буде складним і трудомістким. Під час слухань у Сенаті міністр військово-повітряних сил США Трой Майнк заявив:

📢 «Будь-який цивільний літак потребуватиме для цього значних модифікацій. Зараз ми не даємо остаточної відповіді щодо специфіки доопрацювання саме цього борту».

Як зазначає NYT, ініціатива з переобладнання катарського літака викликала хвилю занепокоєння серед законодавців у Конгресі. Деякі члени парламенту висловили побоювання, що Дональд Трамп може тиснути на військове командування, аби прискорити процес модернізації літака всупереч стандартним процедурам.

📅 На сьогодні у Міністерстві оборони США не готові назвати конкретну дату завершення доопрацювання літака. Однак джерела в адміністрації зазначають, що Білий дім і особисто Трамп зацікавлені в тому, щоб новий борт був готовий уже до кінця поточного року.

Тим часом сам Дональд Трамп емоційно відреагував на питання журналіста щодо катарського літака під час пресконференції в Білому домі. Інцидент стався під час його зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою в Овальному кабінеті.

📢 «Про що ви кажете? Знаєте, вам треба піти звідси. Який стосунок це має до катарського літака? Вони дають військово-повітряним силам Сполучених Штатів літак, гаразд? І це чудово. Ми говоримо про багато інших речей. Це NBC намагається уникнути теми, яку ви тільки що побачили. Ви справжній… знаєте, ви жахливий репортер. По-перше, у вас немає того, що потрібно, щоб бути репортером. Ви недостатньо розумні. NBC, CBS – жахливі», — відповів Трамп.

У Досі натомість заявили, що передача повітряного судна — не приватний подарунок, а «міжурядова угода», яка укладена з урядом США, а не безпосередньо з Дональдом Трампом. Йдеться про передання борту для офіційного використання американськими військово-повітряними силами.