П’ятниця, 25 Квітня, 2025
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Знову відбулась зустріч путіна з Віткоффом у москві

Денис Молотов
Денис Молотов
Знову відбулась зустріч путіна з Віткоффом у москві

У москві 25 квітня відбувається зустріч путіна і Віткоффа — про це офіційно повідомив прессекретар президента рф дмитро пєсков. За його словами, російський диктатор володимир путін зустрічається з американським представником президента США Стівом Віткоффом.

📺 Російські телеканали вже оприлюднили відеокадри початку переговорів, на яких зафіксовано, як Віткофф та путін обмінялися вітаннями англійською мовою.

У переговорах також беруть участь помічник президента рф юрій ушаков і керівник російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) кирило дмитрієв. За наявною інформацією, останній раніше вже мав контакти з Віткоффом як у москві, так і у Вашингтоні.

📌 Варто зазначити, що нинішня зустріч є вже четвертою за участю президента рф та представника США. Попередній раунд переговорів відбувся 11 квітня у Санкт-Петербурзі і тривав понад чотири години. Головною темою тоді була ситуація навколо України.

🗞️ Напередодні низка західних медіа повідомила, що Стів Віткофф має намір обговорити з путіним ключові безпекові та політичні питання, зокрема пов’язані з триваючою війною, гуманітарною ситуацією та потенційними форматами деескалації.

📌 Раніше повідомлялось, що спецпредставник США Стів Віткофф вдруге за квітень прибув до москви, щоб провести переговори з російським диктатором володимиром путіним. Про його прибуття повідомили російські ЗМІ у п’ятницю, 25 квітня.

☝️ Також нагадаємо, у п’ятницю, 11 квітня, спеціальний представник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором володимиром путіним у Санкт-Петербурзі. Відео з їхнього спілкування опублікувала пресслужба кремля, повідомляють інформаційні Telegram-канали.

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