Міністерство закордонних справ Бахрейну 22 листопада зажадало від Ірану повного відшкодування збитків, завданих атаками на територію королівства. У заяві МЗС Бахрейну йдеться, що удари загрожують життю цивільних. Приводом для нової заяви стала пожежа на промисловому об’єкті напередодні ввечері.

Що відомо про пожежу та пошкодження

У суботу ввечері влада Бахрейну попередила громадян та іноземців, які перебувають у країні, про повітряну загрозу й закликала перейти до найближчого безпечного місця. Згодом Міністерство внутрішніх справ повідомило, що внаслідок іранської атаки загорівся цивільний промисловий об’єкт. До гасіння залучили підрозділи цивільної оборони. Підприємство зазнало пошкоджень, назву й місце розташування МВС не уточнило.

Двоє місцевих жителів розповіли кореспонденту AFP, що бачили дим над островом Сітра біля східного узбережжя Бахрейну. На острові працюють кілька промислових підприємств. Очевидці не встановили, на якому з них виникла пожежа.

Пізніше командування Сил оборони Бахрейну повідомило, що протиповітряна оборона королівства перехопила кілька повітряних цілей. За даними військових, уламки також завдали матеріальних збитків. Про поранених унаслідок їх падіння не повідомляли.

Які цілі назвав Іран

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що ввечері 21 листопада застосував ракети та безпілотники проти американських військових позицій у Бахрейні. У заяві, яку оприлюднило іранське агентство Tasnim, КВІР назвав дві бази – Ер-Ріфа та Авалі. Тегеран стверджує, що там були уражені дві радіолокаційні станції американських систем «Patriot».

Іранська сторона назвала операцію відповіддю на порушення повітряного простору Ірану, у яких вона звинувачує США. Влада Бахрейну у своїх повідомленнях підтвердила пошкодження цивільного об’єкта. Незалежного підтвердження заяви КВІР про ураження американських радарів немає.

Чого Бахрейн вимагає від Ради Безпеки ООН

Бахрейн закликав Радбез домогтися виконання резолюції № 2817, яку Рада ухвалила 11 березня 2026 року. У ній Радбез засудив іранські удари по Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах та Йорданії й зажадав негайно їх припинити.

У заяві від 22 листопада МЗС Бахрейну окремо порушило питання безпеки цивільної інфраструктури та свободи судноплавства в Ормузькій і Баб-ель-Мандебській протоках. Вимога про компенсацію стосується збитків від атак на королівство загалом. Суми завданої шкоди відомство не назвало.

👉 Також нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила європейським та українським посадовцям, що хоче, аби Київ уклав мирну угоду з росією до початку січня – ще до того, як демократи отримають контроль над Конгресом.