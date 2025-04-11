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Стів Віткофф зустрівся з диктатором путіним у Санкт-Петербурзі

Денис Молотов
Денис Молотов
Стів Віткофф зустрівся з диктатором путіним у Санкт-Петербурзі

У п’ятницю, 11 квітня, спеціальний представник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором володимиром путіним у Санкт-Петербурзі. Відео з їхнього спілкування опублікувала пресслужба кремля, повідомляють інформаційні Telegram-канали.

За словами речника кремля дмитра пєскова, зустріч не має фіксованого таймінгу і триватиме стільки, скільки буде потрібно. Речник російського диктатора пєсков також уточнив, що сторони обговорять низку питань, однак ключовою темою стане війна в Україні.

Востаннє путін офіційно приймав Віткоффа 13 березня в москві. Водночас ЗМІ раніше повідомляли і про ще одну неофіційну зустріч 11 лютого, однак її не підтверджували ані в кремлі, ані в Білому домі.

Сам Віткофф заявляв 23 лютого, що мав зустріч із путіним, проте тоді не назвав дату перемовин.

Водночас раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп закликав росію «рухатись уперед» у питанні досягнення миру в Україні. Його заява пролунала на тлі зростаючої міжнародної уваги до потенційних мирних ініціатив.

☝️ Нагадаємо, Стів Віткофф є одним із ключових радників Дональда Трампа та спеціальним уповноваженим з політичних питань в Україні та на Близькому Сході. Останнім часом він бере участь у приватних перемовинах, пов’язаних із війною в Україні.

📌 Також 26 березня в інтерв’ю Eurovision News шостий президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо дій спецпосланця президента США Стівена Віткоффа. За його словами, Віткофф дуже часто цитує російські наративи. Це послаблює тиск на кремль, не наближує мир та шкодить інформаційній підтримці України.

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