Спецпредставник США Стів Віткофф вдруге за квітень прибув до москви, щоб провести переговори з російським диктатором володимиром путіним. Про його прибуття повідомили російські ЗМІ у п’ятницю, 25 квітня.

✈️ Як свідчать дані авіамоніторингу Flightradar24, приватний бізнес-джет Bombardier Global 7500 виконав прямий рейс з аеропорту Маямі (США) до московського аеропорту Внуково.

🚘 Кортеж американського спецпредставника після посадки вирушив у напрямку центральної частини російської столиці.

За інформацією російських джерел, це вже четвертий візит Віткоффа на росію з моменту перемоги Дональда Трампа на виборах у США. І кожного разу він особисто зустрічався з міжнародно розшукуваним злочинцем рф володимиром путіним.

Напередодні кілька ЗМІ повідомили, що на порядку денному нової зустрічі — геополітична ситуація та економічні зв’язки. Офіційного підтвердження цих тем поки що немає.

☝️ Також нагадаємо, у п’ятницю, 11 квітня, спеціальний представник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором володимиром путіним у Санкт-Петербурзі. Відео з їхнього спілкування опублікувала пресслужба кремля, повідомляють інформаційні Telegram-канали.