Уряд Венесуели 24 листопада оприлюднив економічну програму Venezuela Renace, у якій оцінив сукупні зобов’язання державного сектору на кінець 2025 року в $237,5 млрд. За оцінкою уряду, номінальний ВВП країни за той самий рік становив $98,1 млрд, тож боргові зобов’язання сягнули приблизно 242% ВВП. Про це йдеться в доповіді Міністерства економіки та фінансів Венесуели.

Венесуела допустила дефолт за міжнародними облігаціями у 2017 році. Відтоді накопичувалися прострочені відсотки та штрафи, а можливості залучати нове фінансування залишалися обмеженими. Серед причин тривалого дефолту уряд називає фінансові санкції, скорочення нафтогазових доходів і багаторічні дисбаланси в економіці.

📊 З чого складаються $237,5 млрд

Найбільша стаття – $110,1 млрд за єврооблігаціями уряду та державних компаній. З цієї суми $45,9 млрд становлять прострочені відсотки. Ще близько $6,4 млрд припадає на банківські позики та кредитні лінії. Загалом комерційна заборгованість становить близько $116,5 млрд.

Нефінансові зобов’язання державної нафтової компанії PDVSA оцінили в $67,3 млрд. Приблизно $35 млрд із цієї суми припадає на зобов’язання всередині державного сектору, зокрема перед центральним банком Венесуели, державним банком розвитку BANDES та пенсійним фондом PDVSA. Окремо в цій категорії обліковують $17,1 млрд боргу перед постачальниками і $10,8 млрд зобов’язань перед спільними підприємствами, свідчать таблиці урядової доповіді.

Двосторонні борги сягають $23,3 млрд. Найбільший кредитор у цій групі – Банк розвитку Китаю, якому через BANDES заборгували $16,87 млрд. Ще $26,3 млрд припадає на арбітражні зобов’язання, зокрема у справах, пов’язаних з експропріацією майна компаній, а $4,2 млрд – на борги перед багатосторонніми фінансовими установами.

🚨 Як Каракас планує вийти з дефолту

Віцепрезидент Венесуели з питань економіки Каліксто Ортега заявив, що уряд готує комплексну реструктуризацію. За його словами, Каракас уже веде переговори з окремими міжнародними установами щодо прострочених платежів. Водночас кредитори очікують на оцінку боргової стійкості, яка має показати, скільки країна зможе виплачувати, повідомляє Reuters.

Міжнародний валютний фонд ще у квітні оголосив про відновлення офіційних контактів з урядом виконувачки обов’язків президента Делсі Родрігес після перерви, що тривала з березня 2019 року.

Урядовий сценарій відновлення значною мірою спирається на нафтову галузь. Видобуток скоротився з 2,8 млн барелів на добу у 2012 році до близько 1,1 млн у 2025-му. Каракас прогнозує, що до 2036 року він може сягнути 2,9 млн барелів на добу. Цей прогноз передбачає близько $160 млрд інвестицій у галузь у 2026–2036 роках. З них $85 млрд уряд розраховує залучити від партнерів, ще $75 млрд має вкласти PDVSA.

👉 Також нагадаємо, що представники президента США Дональда Трампа перестали пропонувати москві великі бізнес-угоди як стимул для припинення війни проти України.