Житомирський ТЦК пояснив скандальне відео про мобілізацію

У соцмережах поширили відео з наради Житомирського ТЦК щодо планування мобілізації у травні. Зокрема, обговорювалось виконання плану на 60% та різні активні методи залучення громадян. У ТЦК заявили про хакерську атаку та спроби маніпуляції громадськістю. Про це Житомирський обласний ТЦК повідомив у соцмережі Facebook у вівторок, 6 травня.

📢 «Нещодавно було здійснено хакерську атаку на систему ТЦК та СП Житомирської області. Унаслідок цього в мережу потрапив відеозапис службової наради посадових осіб, який було оприлюднено з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві, посіву сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації», — зазначив Житомирський обласний ТЦК.

У повідомленні також вказується, що всі дії посадовців відбуваються виключно в межах чинного законодавства України. У ТЦК підкреслили, що й під час обговорення на нараді не звучало жодних закликів до порушення закону, а йшлося про дії у правовому полі.

☝️На відео, яке з’явилося в інтернеті, видно, як один з керівників ТЦК дає вказівки щодо активізації мобілізаційних заходів. За його словами, потрібно забезпечити не менш як 60% виконання плану мобілізації громадян на травень. Він закликав не обмежуватися лише допомогою поліції або груп оповіщення, а застосовувати інші методи.

Зокрема, посадовець пропонував шукати призовників серед осіб, зареєстрованих у 2008 році по автобіографіях, серед власників вогнепальної зброї, а також серед студентів, які втратили право на відстрочку або можуть бути відраховані за академічну неуспішність.

📢 «Авто.Ріа — купляємо автомобілі в цих людей. Будь-які засоби, варіанти, вітаються», — сказав чиновник. Також він наголосив: «Такого розслабону, як у квітні, не буде».

☝️Нагадаємо, за даними Офісу омбудсмена, у 2023 році надійшло 1560 звернень від громадян, які вважали, що ТЦК порушують їхні права.

👉 Також раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство щодо начальника Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП. Обвинувальний акт уже передано до суду. За даними слідства, посадовець умисно сприяв уникненню призову окремими військовозобов’язаними. Такі дії зірвали виконання планів з направлення мобілізованих до навчальних центрів та бойових частин Збройних сил України.