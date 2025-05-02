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Начальника Черкаського ТЦК судитимуть за зрив мобілізації

Денис Молотов
Денис Молотов
Начальника Черкаського ТЦК судитимуть за зрив мобілізації

Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство щодо начальника Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП. Обвинувальний акт уже передано до суду. Про це повідомила пресслужба ДБР у п’ятницю, 2 травня.

За даними слідства, посадовець умисно сприяв уникненню призову окремими військовозобов’язаними. Такі дії зірвали виконання планів з направлення мобілізованих до навчальних центрів та бойових частин Збройних сил України.

📢 «Офіцер, перевищуючи службові повноваження, незаконно ухвалював рішення про непризов та скасовував вручення повісток деяким окремим чоловікам», — зазначили в ДБР.

Наслідком цього стала втрата боєздатності та належного забезпечення комплектування окремих підрозділів. У тому числі тих, які виконують спеціальні завдання в умовах воєнного стану.

🔻 Такі порушення також викликали суспільний резонанс:
– дискредитували діяльність територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП);
– завдали шкоди репутації мобілізаційної кампанії;
– сформували негативне ставлення до військової служби;
– підрив авторитету військовослужбовців загалом.

Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з можливістю додаткового обмеження у вигляді заборони займати певні посади протягом трьох років.

☝️ Нагадаємо: упродовж минулого року до Офісу омбудсмена надійшло 1560 скарг від громадян, які заявляли про порушення своїх прав з боку працівників ТЦК.

📌 Також раніше стало відомо, що Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) ухвалив рішення щодо оптимізації складу ТЦК та СП. Згідно з заявою, військовослужбовці, які не мають бойового досвіду і не мають медичних протипоказань, будуть направлені для служби в бойових частинах на фронт.

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