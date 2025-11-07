Жителі Чмирівської громади отримають по 100 тисяч гривень компенсації за іпотекою «єОселя»

Чмирівська сільська військова адміністрація (СВА) ухвалила Програму одноразової матеріальної допомоги для часткової компенсації першого внеску за іпотечними кредитами в межах державної програми «єОселя» на 2025 рік. Про це у п’ятницю, 7 листопада, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Відповідно до затвердженого рішення, кожен мешканець Чмирівської громади, який оформив іпотеку за програмою «єОселя» після 1 листопада 2025 року, може отримати одноразову компенсацію у розмірі 100 000 гривень.

Таку допомогу планують надавати для зменшення фінансового навантаження на жителів, які прагнуть придбати власне житло, особливо в умовах післявоєнного відновлення та економічної нестабільності.

☝️ Як скористатися компенсацією:

Щоб отримати виплату, заявникам необхідно подати пакет документів до Чмирівської сільської військової адміністрації. До нього входить договір іпотечного кредиту, підтвердження реєстрації місця проживання.

Документи можна подати особисто у приміщенні адміністрації або надіслати електронною поштою за адресою:

📧 chmyrivka@loga.gov.ua

✅ Детальний порядок подання документів і вимоги до учасників доступні на офіційному ресурсі за 👉 посиланням.

У Луганській ОВА зазначили, що подібні ініціативи стають важливою частиною підтримки населення. Особливо для громад, які постраждали від дій російських загарбників.

Програма «єОселя» діє на всій території України й дозволяє громадянам придбати житло під пільгові відсоткові ставки. Завдяки місцевим програмам підтримки, як у Чмирівській громаді, участь у ній стає ще доступнішою для громадян.

👉 Також нагадаємо, що очільник Луганської області Олексій Харченко затвердив нову програму підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Він підписав розпорядження №260 від 21 жовтня 2025 року «Про затвердження Обласної цільової програми житлового кредитування внутрішньо переміщених осіб Луганської області та членів їхніх сімей на 2025–2026 роки».