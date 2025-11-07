П’ятниця, 7 Листопада, 2025
Жителі Чмирівської громади отримають по 100 тисяч гривень компенсації за іпотекою «єОселя»

Денис Молотов
Чмирівська сільська військова адміністрація (СВА) ухвалила Програму одноразової матеріальної допомоги для часткової компенсації першого внеску за іпотечними кредитами в межах державної програми «єОселя» на 2025 рік. Про це у п’ятницю, 7 листопада, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Відповідно до затвердженого рішення, кожен мешканець Чмирівської громади, який оформив іпотеку за програмою «єОселя» після 1 листопада 2025 року, може отримати одноразову компенсацію у розмірі 100 000 гривень.

Таку допомогу планують надавати для зменшення фінансового навантаження на жителів, які прагнуть придбати власне житло, особливо в умовах післявоєнного відновлення та економічної нестабільності.

☝️ Як скористатися компенсацією:

Щоб отримати виплату, заявникам необхідно подати пакет документів до Чмирівської сільської військової адміністрації. До нього входить договір іпотечного кредиту, підтвердження реєстрації місця проживання.

Документи можна подати особисто у приміщенні адміністрації або надіслати електронною поштою за адресою:
📧 chmyrivka@loga.gov.ua

✅ Детальний порядок подання документів і вимоги до учасників доступні на офіційному ресурсі за 👉 посиланням.

У Луганській ОВА зазначили, що подібні ініціативи стають важливою частиною підтримки населення. Особливо для громад, які постраждали від дій російських загарбників.

Програма «єОселя» діє на всій території України й дозволяє громадянам придбати житло під пільгові відсоткові ставки. Завдяки місцевим програмам підтримки, як у Чмирівській громаді, участь у ній стає ще доступнішою для громадян.

👉 Також нагадаємо, що очільник Луганської області Олексій Харченко затвердив нову програму підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Він підписав розпорядження №260 від 21 жовтня 2025 року «Про затвердження Обласної цільової програми житлового кредитування внутрішньо переміщених осіб Луганської області та членів їхніх сімей на 2025–2026 роки».

ПОГОДА

