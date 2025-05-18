Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV: обговорили мир

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новообраним Папою Римським Левом XIV одразу після завершення церемонії інтронізації, що відбулася 18 травня у Ватикані. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

📢 «Після завершення інавгураційної меси зустрілися з Папою Римським Левом XIV. Вдячні Його Святості за аудієнцію. Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни», — зазначив Зеленський.

Зеленський висловив подяку Ватикану за готовність стати платформою для прямих переговорів між Києвом та москвою, підкресливши, що Україна залишається відкритою до діалогу в будь-якому форматі — заради досягнення результатів.

📢 «Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру», — додав глава держави.

Ця зустріч стала першою для Лева XIV як Понтифіка з лідером іноземної держави після його офіційного обрання.

📌 Раніше Папа заявляв про готовність Ватикану надати майданчик для прямих переговорів між Україною та росією. Святий Престол залишається відданим пошуку діалогу і вже вживає відповідних кроків.

Інавгурація нового Папи відбулася сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані. За даними ЗМІ, церемонію інтронізації відвідали понад 250 тисяч людей і представники 150 міжнародних делегацій. Шостий президент України Володимир Зеленський разом із дружиною взяв участь в урочистостях.