Понеділок, 19 Травня, 2025
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Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV: обговорили мир

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV: обговорили мир

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новообраним Папою Римським Левом XIV одразу після завершення церемонії інтронізації, що відбулася 18 травня у Ватикані. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV: обговорили мир📢 «Після завершення інавгураційної меси зустрілися з Папою Римським Левом XIV. Вдячні Його Святості за аудієнцію. Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни», — зазначив Зеленський.

Зеленський висловив подяку Ватикану за готовність стати платформою для прямих переговорів між Києвом та москвою, підкресливши, що Україна залишається відкритою до діалогу в будь-якому форматі — заради досягнення результатів.

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV: обговорили мир📢 «Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру», — додав глава держави.

Ця зустріч стала першою для Лева XIV як Понтифіка з лідером іноземної держави після його офіційного обрання.

📌 Раніше Папа заявляв про готовність Ватикану надати майданчик для прямих переговорів між Україною та росією. Святий Престол залишається відданим пошуку діалогу і вже вживає відповідних кроків.

Інавгурація нового Папи відбулася сьогодні на площі Святого Петра у Ватикані. За даними ЗМІ, церемонію інтронізації відвідали понад 250 тисяч людей і представники 150 міжнародних делегацій. Шостий президент України Володимир Зеленський разом із дружиною взяв участь в урочистостях.

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