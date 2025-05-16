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Лев XIV пропонує Ватикан як майданчик для переговорів між Україною та росією

Денис Молотов
Денис Молотов
Лев XIV пропонує Ватикан як майданчик для переговорів між Україною та росією

Ватикан офіційно запропонував себе як нейтральний майданчик для прямих переговорів між Україною та росією. Про це заявив державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін, передає Politico.

📢 «Це все трагічно, тому що ми сподівалися, що це буде, можливо, повільний, але мирний процес вирішення війни. Натомість ми знову повернулися до початку», — прокоментував кардинал нещодавній провал дипломатичних зусиль, маючи на увазі саміт у Стамбулі.

За словами Пароліна, Папа Лев XIV має намір зробити Ватикан доступним для прямої зустрічі між сторонами конфлікту. Він зазначив, що Святий Престол залишається відданим пошуку діалогу і вже вживає відповідних кроків.

Мир в Україні був названий понтифіком одним із головних пріоритетів його служіння. У неділю Лев XIV провів телефонну розмову з шостим президентом України Володимиром Зеленським. Також у своїй першій промові на площі Святого Петра згадав про «страждання улюбленого українського народу».

📢 «Я хотів би, щоб це привітання миру відлунювало у ваших серцях, у ваших родинах і серед усіх народів — де б ви не були, у кожній нації й по всьому світу», — написав Папа у своєму першому дописі в X (раніше Twitter).

У середу, під час аудієнції з представниками 23 християнських Церков Сходу, Лев XIV звернувся до керівництва обох воюючих країн із щирим закликом до діалогу. Раніше він також заявив про готовність до посередництва між країнами, що перебувають у збройному конфлікті.

Крім того, Паролін поінформував, що Ватикан наразі працює над організацією зустрічі Папи з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який візьме участь в урочистій інтронізації в неділю.

📌 Попередник Лева XIV — Папа Франциск — неодноразово виступав із закликами до миру. Він відправляв представників до Києва та москви, сприяв обмінам полоненими і поверненню депортованих українських дітей. Водночас на початку повномасштабної війни він частково покладав відповідальність за її початок на розширення НАТО.

☝️ Також раніше стало відомо, що у Ватикані новообраному Папі Римському Леву XIV передали списки українських захисників, які продовжують перебувати в російському полоні.

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